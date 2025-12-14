Dies Natalis ke-63, Universitas Brawijaya Tekankan Pentingnya Kolaborasi Hadapi Perubahan Global

JAKARTA - Rektor Universitas Brawijaya (UB) Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D., Med.Sc menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi perubahan global. Dia menegaskan peran perguruan tinggi sebagai penggerak inovasi dan pusat pengetahuan yang harus hadir menjawab kebutuhan publik.

Hal ini dia sampaikan pada forum “Public and Business Leader Forum: 2026 Outlook & Challenges” sebagai wadah strategis yang mempertemukan pemimpin pemerintahan, pelaku bisnis nasional, dan akademisi untuk membahas arah serta tantangan Indonesia menjelang tahun 2026.

Forum ini menegaskan peran UB sebagai institusi yang aktif mendorong dialog strategis dan berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang relevan bagi masa depan bangsa. Ketua Pelaksana dan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Dr. Drs. Fadillah Amin, MAP., Ph.D menyampaikan tujuan forum ini sebagai upaya memperkuat sinergi antara akademisi, pemerintah, dan dunia usaha dalam menghadapi tantangan global serta membangun Indonesia yang lebih adaptif dan berdaya saing.

Acara dilanjutkan dengan paparan dari Bhimo Aryanto, SE., MM, Senior Director Business Performances & Asset Optimization PT Danantara, yang menekankan pentingnya kolaborasi multi-sektor baik publik maupun bisnis dalam menghadapi dinamika global. Dia menegaskan bahwa sinergi ini menjadi kunci untuk menciptakan solusi inovatif dan berkelanjutan.

Para panelis mengulas isu strategis seperti ketahanan ekonomi, transformasi energi nasional, penguatan manajemen kebencanaan, serta peran institusi publik dalam menciptakan pemerintahan adaptif. Mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan bencana, forum ini juga menghadirkan solusi alternatif dan mendorong sinergi yang lebih kuat antar lembaga terkait, baik dari sektor publik maupun bisnis, untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat terhadap potensi bencana. Diskusi berlangsung intens namun tetap mudah dipahami, memberikan gambaran jelas tentang tantangan dan peluang di tahun 2026. Melalui forum ini, UB menegaskan komitmennya sebagai mitra strategis negara dan dunia usaha.

Dies Natalis ke-63 menjadi refleksi untuk terus menghadirkan kontribusi nyata melalui riset, inovasi, dan dialog kebijakan yang konstruktif. Acara ini bukan sekadar perayaan usia, tetapi juga langkah UB memperkuat perannya dalam membangun masa depan Indonesia yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)