5 Provinsi dengan Rata-rata Nilai Matematika Tertinggi di TKA 2025

JAKARTA – Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 diikuti oleh sekitar 3,56 juta murid dari total 4,1 juta peserta potensial, meskipun asesmen ini bersifat tidak wajib.

Tingginya angka partisipasi menunjukkan antusiasme satuan pendidikan dan peserta didik terhadap asesmen nasional berbasis kompetensi tersebut. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti sebelumnya menjelaskan bahwa TKA dirancang memiliki tiga fungsi utama, yakni assessment of learning untuk memotret capaian belajar, assessment for learning sebagai dasar perbaikan pembelajaran, serta assessment as learning yang menjadi bagian dari sistem penilaian pendidikan secara komprehensif.

Ia menegaskan bahwa TKA tidak menjadi penentu kelulusan, namun dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pertimbangan kebijakan pendidikan, termasuk sebagai rujukan jalur masuk perguruan tinggi berbasis prestasi.

Rata-rata Nilai Matematika Tertinggi di TKA 2025:

Yogyakarta

Bahasa Indonesia: 65,89

Matematika: 43,09

Bahasa Inggris: 30,00

DKI Jakarta

Bahasa Indonesia: 63,39

Matematika: 40,18

Bahasa Inggris: 33,23