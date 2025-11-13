Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kapan Nilai TKA SMA 2025 Resmi Keluar? Ini Jadwal Lengkapnya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 13 November 2025 |13:13 WIB
Kapan Nilai TKA SMA 2025 Resmi Keluar? Ini Jadwal Lengkapnya
Kapan nilai TKA SMA 2025 resmi keluar? Ini jadwal lengkapnya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kapan nilai TKA SMA 2025 resmi keluar? Ini jadwal lengkapnya. Tes Kemampuan Akademik (TKA) adalah asesmen atau tes terstandar yang digunakan untuk mengukur capaian akademik murid, khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia (membaca), Matematika, serta mata pelajaran lain yang relevan di jenjang SMA/MA/sederajat dan SMK/MAK.

Lalu, kapan nilai TKA SMA 2025 keluar? Jawabannya, pengumuman hasil TKA SMA 2025 dijadwalkan pada Januari 2026.

TKA bersifat tidak wajib, sehingga hanya murid yang merasa siap saja yang disarankan untuk mengikutinya. Sementara itu, murid yang belum siap tidak perlu merasa tertekan.

Tidak ada konsekuensi bagi murid yang tidak mengikuti TKA. Mereka tetap dapat lulus dari satuan pendidikan masing-masing. Namun, hasil TKA dapat digunakan sebagai salah satu syarat atau pertimbangan dalam seleksi penerimaan peserta didik baru ke jenjang pendidikan berikutnya, termasuk seleksi calon mahasiswa baru.

Selain itu, hasil TKA juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seleksi akademik lainnya. Oleh karena itu, murid disarankan mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan untuk tidak mengikuti TKA.

Berdasarkan Surat Edaran Kepala BSKAP Nomor 3866/H.H4/SK.01.01/2025 dan laman resmi Kemendikdasmen, berikut jadwal lengkap penyelenggaraan TKA SMA 2025:

  • Pendaftaran: 24 Agustus – 5 Oktober 2025
  • Sinkronisasi simulasi: 3 – 5 Oktober 2025
  • Simulasi TKA: 6 – 9 Oktober 2025
  • Gladi bersih: 27 – 30 Oktober 2025
  • Pelaksanaan TKA Gelombang 1: 3 – 4 November 2025
  • Pelaksanaan TKA Gelombang 2: 5 – 6 November 2025
  • Gelombang khusus: 8 – 9 November 2025
  • Pelaksanaan TKA susulan: SMA/SMK/MA: 17 – 20 November 2025
  • Paket C/PKPPS Ulya atau sederajat: 22 – 23 November 2025
  • Pengumuman hasil TKA SMA 2025: Januari 2026

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/624/3184314/sekolah-DlQN_large.jpg
Assembly SD Islam Al Azhar 1 Kebayoran Baru Angkat Tema 'Buku Ajaib Kebudayaan Indonesia'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/624/3184124/mendikdasmen-yKX5_large.jpg
Mendikdasmen: Digitalisasi Pembelajaran Sudah 75%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/624/3183392/sekolah-yI2x_large.jpg
Kapan Libur Sekolah Semester Ganjil 2025/2026? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/624/3182964/sekolah-KwXM_large.jpg
Sertifikat Hasil TKA SMA 2025 Keluar Kapan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/624/3182733/kak_seto-i6vK_large.jpg
Kak Seto Minta Pelaku Ledakan di SMAN 72 Jakarta Tetap Dihukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/624/3181304/sekolah-zVmj_large.jpg
Apakah TKA 2025 Menentukan Kelulusan? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement