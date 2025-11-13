Kapan Nilai TKA SMA 2025 Resmi Keluar? Ini Jadwal Lengkapnya

Kapan nilai TKA SMA 2025 resmi keluar? Ini jadwal lengkapnya (Foto: Okezone)

JAKARTA – Kapan nilai TKA SMA 2025 resmi keluar? Ini jadwal lengkapnya. Tes Kemampuan Akademik (TKA) adalah asesmen atau tes terstandar yang digunakan untuk mengukur capaian akademik murid, khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia (membaca), Matematika, serta mata pelajaran lain yang relevan di jenjang SMA/MA/sederajat dan SMK/MAK.

Lalu, kapan nilai TKA SMA 2025 keluar? Jawabannya, pengumuman hasil TKA SMA 2025 dijadwalkan pada Januari 2026.

TKA bersifat tidak wajib, sehingga hanya murid yang merasa siap saja yang disarankan untuk mengikutinya. Sementara itu, murid yang belum siap tidak perlu merasa tertekan.

Tidak ada konsekuensi bagi murid yang tidak mengikuti TKA. Mereka tetap dapat lulus dari satuan pendidikan masing-masing. Namun, hasil TKA dapat digunakan sebagai salah satu syarat atau pertimbangan dalam seleksi penerimaan peserta didik baru ke jenjang pendidikan berikutnya, termasuk seleksi calon mahasiswa baru.

Selain itu, hasil TKA juga bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seleksi akademik lainnya. Oleh karena itu, murid disarankan mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan untuk tidak mengikuti TKA.

Berdasarkan Surat Edaran Kepala BSKAP Nomor 3866/H.H4/SK.01.01/2025 dan laman resmi Kemendikdasmen, berikut jadwal lengkap penyelenggaraan TKA SMA 2025:

Pendaftaran: 24 Agustus – 5 Oktober 2025

Sinkronisasi simulasi: 3 – 5 Oktober 2025

Simulasi TKA: 6 – 9 Oktober 2025

Gladi bersih: 27 – 30 Oktober 2025

Pelaksanaan TKA Gelombang 1: 3 – 4 November 2025

Pelaksanaan TKA Gelombang 2: 5 – 6 November 2025

Gelombang khusus: 8 – 9 November 2025

Pelaksanaan TKA susulan: SMA/SMK/MA: 17 – 20 November 2025

Paket C/PKPPS Ulya atau sederajat: 22 – 23 November 2025

Pengumuman hasil TKA SMA 2025: Januari 2026

(Kurniasih Miftakhul Jannah)