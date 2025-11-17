Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Mendikdasmen: Digitalisasi Pembelajaran Sudah 75%

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |17:16 WIB
Mendikdasmen: Digitalisasi Pembelajaran Sudah 75%
Mendikdasmen: Digitalisasi Pembelajaran Sudah 75% (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto meluncurkan penggunaan interactive flat panel (IFP) atau smartboard untuk sekolah-sekolah di Indonesia dalam kunjungan kerjanya ke SMP Negeri 4 Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/11/2025).

Dalam kegiatan peluncuran digitalisasi pembelajaran ini, Presiden meninjau langsung fasilitas sekolah dan menyaksikan demonstrasi penggunaan smartboard yang dilakukan oleh para guru dan siswa.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengungkap pemerintah menargetkan agar setiap kelas nantinya memiliki smartboard sebagai fasilitas standar. Tahun ini, sekitar 288.000 unit IFP dijadwalkan dikirimkan ke 330.000 sekolah di seluruh Indonesia.

“Itu merupakan 75 persen dari rencana 288.885 yang akan kami bagikan maksimal pada 17 Desember 2025,” ungkap Mendikdasmen Abdul Mu’ti, Senin (17/11/2025).

Proses pengiriman perangkat dilaporkan telah mencapai 215.572 unit, dengan 172.550 di antaranya sudah tiba di sekolah dan 43.022 lainnya masih dalam perjalanan. Pemerintah menargetkan seluruh perangkat tersebut dapat sepenuhnya tiba di sekolah-sekolah penerima pada Desember 2025.

Telusuri berita edukasi lainnya
