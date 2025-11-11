Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Sertifikat Hasil TKA SMA 2025 Keluar Kapan?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 11 November 2025 |20:50 WIB
Sertifikat Hasil TKA SMA 2025 Keluar Kapan?
Sertifikat Hasil TKA SMA 2025 Keluar Kapan? (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sertifikat hasil TKA SMA 2025 keluar kapan? Tes Kemampuan Akademik (TKA) adalah asesmen atau tes terstandar yang digunakan untuk mengukur capaian akademik murid, khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia (membaca) dan Matematika, serta mata pelajaran lain yang relevan di jenjang SMA/MA/sederajat dan SMK/MAK.

TKA tidak wajib diikuti. TKA tidak diwajibkan agar murid yang merasa siap saja yang mengikutinya, sementara yang tidak siap tidak perlu merasa tertekan. Kewajiban atau tidaknya mengikuti tes merupakan bagian dari hak individu.

Tidak ada konsekuensi apabila murid tidak ikut TKA. Murid tetap dapat lulus dari satuan pendidikan meskipun tidak ikut TKA. Namun, hasil TKA dapat digunakan sebagai salah satu syarat atau pertimbangan untuk seleksi penerimaan murid baru ke jenjang pendidikan berikutnya atau penerimaan calon mahasiswa baru.

Hasil TKA juga dapat digunakan untuk berbagai kepentingan seleksi akademik lainnya. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan untuk tidak mengikuti TKA.

Lalu, kapan sertifikat TKA dibagikan?

Proses pengolahan nilai TKA selesai sekitar 23 Desember 2025. Setelah itu, data nilai akan diserahkan ke pemerintah daerah untuk diverifikasi, lalu dikirim ke sekolah. Hasil akhir dan sertifikat resmi Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (SHTKA) akan didistribusikan ke sekolah-sekolah menjelang akhir Desember, dan digunakan oleh Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) pada 5 Januari 2026.

Jadwal utama pelaksanaan TKA 2025 sebagai berikut:

  • Sinkronisasi Simulasi: 6–7 Oktober 2025
  • Simulasi: 8–12 Oktober 2025
  • Sinkronisasi Gladi Bersih: 24–26 Oktober 2025
  • Gladi Bersih: 27–30 Oktober 2025
  • Sinkronisasi Pelaksanaan: 1–2 November 2025
  • Pelaksanaan Gelombang 1: 3–4 November 2025
  • Pelaksanaan Gelombang 2: 5–6 November 2025
  • Pelaksanaan Gelombang Khusus (Paket C): 8–9 November 2025
  • Pelaksanaan Susulan: 17–23 November 2025

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/624/3184739/viral-b7qJ_large.jpg
Kisah Siswa SD di Gowa yang Viral karena Hanya Membawa Bekal Ubi ke Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/624/3184314/sekolah-DlQN_large.jpg
Assembly SD Islam Al Azhar 1 Kebayoran Baru Angkat Tema 'Buku Ajaib Kebudayaan Indonesia'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/624/3184124/mendikdasmen-yKX5_large.jpg
Mendikdasmen: Digitalisasi Pembelajaran Sudah 75%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/624/3183392/sekolah-yI2x_large.jpg
Kapan Libur Sekolah Semester Ganjil 2025/2026? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/624/3183309/tka-7YnH_large.jpg
Kapan Nilai TKA SMA 2025 Resmi Keluar? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/624/3182733/kak_seto-i6vK_large.jpg
Kak Seto Minta Pelaku Ledakan di SMAN 72 Jakarta Tetap Dihukum
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement