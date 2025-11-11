Sertifikat Hasil TKA SMA 2025 Keluar Kapan?

JAKARTA - Sertifikat hasil TKA SMA 2025 keluar kapan? Tes Kemampuan Akademik (TKA) adalah asesmen atau tes terstandar yang digunakan untuk mengukur capaian akademik murid, khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia (membaca) dan Matematika, serta mata pelajaran lain yang relevan di jenjang SMA/MA/sederajat dan SMK/MAK.

TKA tidak wajib diikuti. TKA tidak diwajibkan agar murid yang merasa siap saja yang mengikutinya, sementara yang tidak siap tidak perlu merasa tertekan. Kewajiban atau tidaknya mengikuti tes merupakan bagian dari hak individu.

Tidak ada konsekuensi apabila murid tidak ikut TKA. Murid tetap dapat lulus dari satuan pendidikan meskipun tidak ikut TKA. Namun, hasil TKA dapat digunakan sebagai salah satu syarat atau pertimbangan untuk seleksi penerimaan murid baru ke jenjang pendidikan berikutnya atau penerimaan calon mahasiswa baru.

Hasil TKA juga dapat digunakan untuk berbagai kepentingan seleksi akademik lainnya. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan untuk tidak mengikuti TKA.

Lalu, kapan sertifikat TKA dibagikan?

Proses pengolahan nilai TKA selesai sekitar 23 Desember 2025. Setelah itu, data nilai akan diserahkan ke pemerintah daerah untuk diverifikasi, lalu dikirim ke sekolah. Hasil akhir dan sertifikat resmi Sertifikat Hasil Tes Kemampuan Akademik (SHTKA) akan didistribusikan ke sekolah-sekolah menjelang akhir Desember, dan digunakan oleh Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) pada 5 Januari 2026.

Jadwal utama pelaksanaan TKA 2025 sebagai berikut:

Sinkronisasi Simulasi: 6–7 Oktober 2025

Simulasi: 8–12 Oktober 2025

Sinkronisasi Gladi Bersih: 24–26 Oktober 2025

Gladi Bersih: 27–30 Oktober 2025

Sinkronisasi Pelaksanaan: 1–2 November 2025

Pelaksanaan Gelombang 1: 3–4 November 2025

Pelaksanaan Gelombang 2: 5–6 November 2025

Pelaksanaan Gelombang Khusus (Paket C): 8–9 November 2025

Pelaksanaan Susulan: 17–23 November 2025

(Kurniasih Miftakhul Jannah)