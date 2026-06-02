Identitas Skandal Riset Palsu Terungkap, Mendikti: 4 Orang Lulusan S1 UNY

JAKARTA – Identitas peneliti yang diduga terlibat dalam kasus dugaan penggunaan riset palsu dalam forum ilmiah dunia yang belakangan ramai diperbincangkan akhirnya terungkap. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) RI, Brian Yuliarto, yang membeberkannya.

Mendikti Brian Yuliarto menyebut bahwa ada 4 orang yang terseret dalam kasus dugaan penggunaan riset palsu tersebut. Keempatnya merupakan lulusan S1 dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).

"Bahwa benar empat orang itu, tadi seperti yang ditanyakan, bahwa benar empat orang itu lulusan S1-nya adalah UNY (Universitas Negeri Yogyakarta)," kata Menteri Brian dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

1. Investigasi Awal

Brian menjelaskan bahwa identitas para terduga pelaku ini terungkap dari hasil investigasi awal yang telah dilakukan oleh Irjen Kemendiktisaintek. Pihak Mendikti juga telah dikoordinasikan dengan UNY.

Lebih lanjut, Brian mengatakan bahwa keempat terduga pelaku tersebut menempuh jalur pendidikan S2 di perguruan tinggi yang berbeda-beda. Di sisi lain, Brian memastikan keempatnya bukan merupakan dosen atau memiliki afiliasi dengan perguruan tinggi.

"Sehingga tentu secara administrasi, kita tidak memiliki payung hukum untuk penanganan dan memproses lebih lanjut," ujar Brian.