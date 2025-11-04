Apakah TKA 2025 Menentukan Kelulusan? Ini Penjelasannya

JAKARTA – Banyak yang bertanya, apakah Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2025 berpengaruh terhadap kelulusan siswa? Tes ini hadir sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta memberikan gambaran lebih akurat mengenai kemampuan akademik peserta didik.

Melansir laman Kemendikdasmen, TKA disusun berdasarkan Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025, dan dirancang sebagai asesmen standar nasional untuk mengukur capaian akademik pada sejumlah mata pelajaran sesuai kurikulum yang berlaku.

Namun penting digarisbawahi, TKA bukanlah ujian penentu kelulusan. Tes ini bersifat tidak wajib, artinya siswa bebas memilih untuk mengikutinya atau tidak. Fungsi utamanya adalah melengkapi penilaian akademik yang sudah dilakukan oleh satuan pendidikan, bukan menggantikannya.

Penyelenggaraan TKA sepenuhnya tanpa biaya alias gratis. Seluruh pembiayaan ditanggung oleh negara atau pemerintah daerah agar seluruh siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, tanpa hambatan finansial.

Dengan demikian, hasil TKA tidak akan memengaruhi kelulusan siswa dari sekolah. Kelulusan tetap menjadi kewenangan masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan sistem penilaian internal mereka.

Adapun TKA diperuntukkan bagi siswa pada jenjang dan tingkat berikut:

Siswa SD/MI/sederajat kelas 6

Siswa SMP/MTs/sederajat kelas 9

Siswa SMA/MA/sederajat dan SMK/MAK kelas 12

Siswa SMK/MAK kelas 13 (program 4 tahun)

Melalui TKA, pemerintah berharap dapat memperoleh data capaian belajar siswa secara lebih objektif dan merata di seluruh Indonesia, tanpa menambah beban bagi peserta didik.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)