Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Hitung-hitungan Skor TKA buat Lolos SNBP 2026

Gilang Patria Ramadhan Baskoro , Jurnalis-Minggu, 12 Oktober 2025 |11:57 WIB
Hitung-hitungan Skor TKA buat Lolos SNBP 2026
Hitung-hitungan Skor TKA buat Lolos SNBP 2026 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 95/M/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Regulasi ini menjadi dasar pelaksanaan TKA yang kini digunakan untuk memperkuat sistem seleksi berbasis prestasi menuju jenjang pendidikan tinggi, termasuk Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026.

TKA dirancang untuk mengukur capaian akademik siswa secara objektif dan terstandar pada mata pelajaran tertentu sesuai kurikulum. Tes ini bersifat tidak wajib, sehingga peserta didik dapat memilih untuk mengikutinya sesuai kebutuhan akademik masing-masing. Hasil TKA juga tidak menentukan kelulusan sekolah, tetapi menjadi pelengkap data akademik yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan seleksi masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta.

Berdasarkan dokumen resmi Kepmendikbudristek No. 95/M/2025, hasil TKA dilaporkan dalam rentang nilai 0–100 dengan pembulatan dua angka di belakang koma. Setiap hasil uji mengukur pemahaman konseptual, penalaran, serta kemampuan literasi dan numerasi peserta didik.

Cara Menghitung Skor TKA 2025

Mekanisme penilaian TKA sudah diatur jelas oleh Kemendikbudristek. Setelah siswa menyelesaikan seluruh soal, sistem secara otomatis menghitung skor berdasarkan tiga komponen utama:

Jawaban benar dan salah di tiap mata pelajaran.
Setiap jawaban memiliki bobot penilaian tertentu sesuai tingkat kesulitan soal.

Penggabungan hasil semua mata uji menjadi skor akhir.
Hasil dari tiap mata pelajaran digabungkan secara proporsional untuk membentuk nilai total TKA.

Rentang nilai 0–100, dengan pembulatan dua angka di belakang koma.
Sistem nasional memastikan konsistensi hasil antarwilayah dan antarsekolah.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/624/3184739/viral-b7qJ_large.jpg
Kisah Siswa SD di Gowa yang Viral karena Hanya Membawa Bekal Ubi ke Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/624/3184314/sekolah-DlQN_large.jpg
Assembly SD Islam Al Azhar 1 Kebayoran Baru Angkat Tema 'Buku Ajaib Kebudayaan Indonesia'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/624/3184124/mendikdasmen-yKX5_large.jpg
Mendikdasmen: Digitalisasi Pembelajaran Sudah 75%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/624/3183392/sekolah-yI2x_large.jpg
Kapan Libur Sekolah Semester Ganjil 2025/2026? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/624/3183309/tka-7YnH_large.jpg
Kapan Nilai TKA SMA 2025 Resmi Keluar? Ini Jadwal Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/624/3182964/sekolah-KwXM_large.jpg
Sertifikat Hasil TKA SMA 2025 Keluar Kapan?
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement