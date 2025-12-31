Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Kisah Guru Nur Aini yang Dipecat Usai Viral Ngeluh Jarak Sekolah 114 Km PP dari Rumah

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |14:45 WIB
Kisah Guru Nur Aini yang Dipecat Usai Viral Ngeluh Jarak Sekolah 114 Km PP dari Rumah
Kisah Guru Nur Aini yang Dipecat Usai Viral Ngeluh Jarak Sekolah 114 Km PP dari Rumah (Foto: Youtube iNews)
A
A
A

JAKARTA Guru bernama Nur Aini (38) resmi diberhentikan dari status Aparatur Sipil Negara (ASN) usai videonya viral di media sosial. Dalam video tersebut, ia mengeluhkan jarak tempuh yang sangat jauh antara rumahnya dan tempat mengajar di SD Negeri II Mororejo, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan.

Nur Aini dinilai melakukan pelanggaran disiplin berat karena tidak menjalankan kewajiban mengajar dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ia tercatat tidak masuk kerja lebih dari 28 hari, sehingga dijatuhi sanksi pemberhentian.

Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Kabupaten Pasuruan, Devi Nilambarsari, menyampaikan bahwa surat keputusan pemecatan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah diserahkan langsung ke kediaman Nur Aini. Hal ini dilakukan karena yang bersangkutan tidak hadir saat pemanggilan resmi untuk penyampaian keputusan.

Kronologi

Kasus ini mencuat setelah Nur Aini muncul dalam sebuah video yang diunggah akun TikTok milik pengacara Cak Sholeh. Dalam video tersebut, ia mengungkapkan harus menempuh perjalanan sejauh 57 kilometer sekali jalan dari rumah ke sekolah. Artinya, jarak pulang-pergi yang harus ditempuh setiap hari mencapai 114 kilometer.

Nur Aini mengaku sengaja menyampaikan keluhannya ke publik dengan harapan bisa mendapatkan mutasi ke sekolah yang lebih dekat dengan tempat tinggalnya di Bangil. Ia juga menyebut kondisi kesehatan yang sering terganggu serta ketidaknyamanan selama bertugas di SDN II Mororejo Tosari.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Viral Sekolah ASN Guru ASN guru
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/624/3187450/guru-iQb4_large.jpg
Kisah Asnat Nenabu, Guru PAUD Honorer yang Diangkat Jadi PPPK Setelah 36 Tahun Mengabdi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/624/3187198/guru-lHts_large.jpg
Ini Syarat dan Cara Daftar PPG Guru Tahap 5 tahun 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/624/3179186/guru-JGZa_large.jpg
Daftar Lengkap Bidang Studi PPG Bagi Calon Guru 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/624/3179182/guru-UX9h_large.jpg
Cara Cek Linieritas PPG Prajabatan 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/624/3173045/guru-nPud_large.jpg
Daftar Lengkap Tunjangan dan Insentif Guru di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/624/3160669/guru-xleq_large.jpg
Bantuan Insentif Guru Non-ASN 2025 Kapan Cair? Ini Jadwal dan Cara Ceknya
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement