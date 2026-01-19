Pendidikan Anak Usia Dini Jadi Pondasi Penting untuk Membentuk Karakter

JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menilai apresiasi guru PAUD sebagai wujud nyata kontribusi dunia usaha dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini.

“Pendidikan anak usia dini merupakan fondasi penting dalam membentuk karakter, nilai kehidupan, serta kemampuan sosial dan emosional anak. Guru PAUD memiliki peran strategis dalam memastikan terpenuhinya hak dan perlindungan anak pada masa emas tumbuh kembangnya,” ujar Arifah, dikutip Senin (19/1/2026).

Ia menambahkan, inisiatif Askrindo melalui APIA sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan Generasi Emas 2045 yang sehat, cerdas, berkarakter, serta menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan perlindungan anak.

"Program ini telah dilaksanakan secara konsisten sejak 2021 dan terus mengalami pening okatan jumlah peserta. Pada 2025, jumlah guru PAUD yang mengikuti program ini mencapai 2.000 orang, dan terpilih 15 guru terbaik dari seluruh Indonesia,” ujar Direktur Kepatuhan, SDM, dan Manajemen Risiko PT Askrindo, R Mahelan Prabantarikso.

Sementara itu, Wakil Kepala BP BUMN Tedi Bharata mengapresiasi penyelenggaraan Askrindo PAUD Indonesia Awards 2025. Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengabdian para guru PAUD di seluruh Indonesia.

“Kegiatan ini mencerminkan komitmen dan keseriusan Askrindo dalam memberikan motivasi kepada para pendidik PAUD agar terus meningkatkan kualitas pembelajaran dan kreativitas,” kata Tedi.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)