HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswi Cantik, Intan Nihayah dari Duta Pendidikan Kini Tembus Ajang Kecantikan Jatim 

Rani Hardjanti , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |08:00 WIB
Mahasiswi Cantik, Intan Nihayah dari Duta Pendidikan Kini Tembus Ajang Kecantikan Jatim 
Mahasiswi Cantik, Intan Nihayah dari Duta Pendidikan Kini Tembus Ajang Kecantikan Jatim. (Foto: UB)
JAKARTA - Intan Nihayah, mahasiswi cantik Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya (UB), angkatan 2023, kini tengah menjadi sorotan. 

Mahasiswa yang akrab disapa Naya ini berhasil masuk ke dalam 12 finalis ajang kecantikan Puteri Indonesia Jawa Timur 2025, mewakili Kota Malang, dan melanjutkan advokasi yang telah dirintisnya dua tahun lalu.

Lahir di Sidoarjo dan dibesarkan di Jawa Timur, Naya demikian biasa dia disapa, kini tinggal di Kota Malang. Naya anak kedua dari dua bersaudara. 

Sepanjang pendidikannya, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri dan pendidikan. Salah satu titik awal yang membawanya pada perjalanan ini adalah ketika ia terpilih sebagai Duta Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya pada tahun 2024.

Ketertarikan Intan pada advokasi dan pengembangan diri berlanjut ketika ia mengikuti kompetisi Duta Bahasa Jawa Timur. "Awalnya, dari Duta Pendidikan. Lalu, pada tahun 2025, saya mengikuti kompetisi Duta Bahasa Jawa Timur," ujarnya.

Pengalaman ini memberikan dasar yang kuat yang selanjutnya mengembangkan keterampilannya, khususnya dalam komunikasi publik, advokasi, dan kepemimpinan.

Pada pertengahan November 2025, Intan mengikuti audisi Puteri Indonesia Jawa Timur dan berhasil masuk 12 besar. Setelah resmi menjadi finalis, ia menjalani serangkaian kegiatan, termasuk upacara di Hotel Leedon, Surabaya, kunjungan sponsor, dan pra-karantina.

“Saya ikut audisi kemarin. Alhamdulillah , saya lolos karena terpilih 12 finalis,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa jadwalnya cukup padat. Intan akan mewakili Kota Malang di acara tersebut. Malam penobatan dijadwalkan pada 19 Desember 2025. 

 

