Mahasiswi Cantik Thalita Zahra dari ITS dan 3 Temannya Raih Penghargaan NASA

JAKARTA - Prestasi membanggakan kembali diraih oleh tiga mahasiswa Sekolah Teknik Elektro dan Informatika ITB dalam ajang internasional. Ketiga mahasiswa tersebut berhasil meraih tiga kategori penghargaan di ajang NASA International Space Apps Challenge 2025.

1. Best Pitch NASA International Space Apps Challenge 2025, Jakarta

2. Global Nominee and Local Winner

3. Best Use of Data Nominee NASA International Space Apps Challenge 2025

Kompetisi ini merupakan hackathon global yang diselenggarakan oleh National Aeronautics and Space Administration (NASA) bekerja sama dengan berbagai lembaga antariksa dan institusi pendidikan di seluruh dunia.

Kegiatan tersebut menantang peserta untuk mengembangkan solusi berbasis sains, data, dan teknologi terhadap berbagai isu nyata terkait bumi, luar angkasa, dan keberlanjutan planet.

Thalita Zahra Sutejo (Siste dan Teknologi Informasi 2022) bersama tiga rekannya, yaitu Attara Majesta Ayub (Teknik Informatika 2022), Jason Fernando (Teknik Informatika 2022), dan Daryl John Sayangbati (Teknik Mesin 2022), mereka mengembangkan proyek bernama AIM-X (Asteroid Impact Simulation and Mitigation eXperience) - sebuah platform simulasi interaktif yang memungkinkan pengguna untuk menganalisis, memprediksi, dan memitigasi dampak asteroid yang berpotensi menghantam bumi dengan menggunakan data nyata dari NASA.

“Melalui AIM-X, pengguna dapat mensimulasikan berbagai skenario tumbukan berdasarkan parameter fisik asteroid, seperti kecepatan, sudut tumbukan, dan jarak orbit minimum. Sistem ini juga menghitung efek lanjutan seperti ukuran kawah, gelombang kejut, tsunami, hingga aktivitas seismik,” jelas Thalita seperti dikutip dari laman ITS, Kamis (11/12/2025).