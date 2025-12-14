Mahasiswa Cantik Wan Sabrina Mayzura dari Jurusan Teknik ITS Berhasil Wisuda di Usia Termuda

JAKARTA - Terdapat 2 mahasiswi cantik jurusan teknik, Sabrina dan Davina resmi jadi wisudawan termuda Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya.

Selain itu terdapat dua sosok inspiratif dari Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas (FTEIC) kembali membawa kebanggaan pada Wisuda ke-132 ITS.

Mereka adalah Alexander Weynard Samsico, wisudawan terbaik dengan IPK tertinggi, dan Wan Sabrina Mayzura, wisudawan termuda yang berhasil menuntaskan studi sarjana di usia 20 tahun 4 bulan.

Weynard menempuh perjalanan akademiknya dengan tekun dan penuh dedikasi hingga menghasilkan karya tugas akhir yang diakui di platform internasional.

"Sementara Sabrina membuktikan bahwa usia muda bukan penghalang untuk berprestasi, bahkan hingga publikasi di jurnal Q1 IEEE Access," demikian seperti dikutip dari akun IG ITS, Minggu (14/12/2025).

Keduanya menjadi cerminan semangat unggul, tangguh, dan inspiratif dari lulusan FT-EIC ITS yang siap memberi kontribusi terbaik bagi masa depan.