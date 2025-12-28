Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Latar Belakang Pendidikan Ayu Aulia, yang Tengah Jadi Perhatian

Rani Hardjanti , Jurnalis-Minggu, 28 Desember 2025 |14:18 WIB
Latar Belakang Pendidikan Ayu Aulia, yang Tengah Jadi Perhatian
Latar Belakang Pendidikan Ayu Aulia, yang Tengah Jadi Perhatian. (Foto: IG Ayu Aulia)
A
A
A

JAKARTA - Ayu Andiyanti Aulia atau lebih dikenal dengan Ayu Aulia tengah menjadi perhatian. Termasuk latar belakang pendidikannya. 

Mantan model dewasa tersebut menjadi perhatian karena sempat dikaitkan dengan Ridwan Kamil. Selain itu juga ramai karena bagian dari Kementerian Pertahanan, khususnya disebut berperan dalam tim kreatif. Namun, informasi tersebut telah dibantah oleh Kepala Biro Humas Setjen Kemenhan Brigjen Rico Ricardo Sirait, yang menegaskan Ayu Aulia tidak pernah menjadi bagian dari Kementerian Pertahanan.

Ayu Aulia

Sementara itu, kaitannya dengan Ridwan Kamil Ayu Aulia pernah mendatangi gedung Bareskrim Mabes Polri pada Senin, 21 April 2025. Kedatangannya untuk memenuhi panggilan sebagai saksi dalam kasus laporan yang dilayangkan oleh Ridwan Kamil. Usai menjalani pemeriksaan, Ayu Aulia menyampaikan bahwa dirinya menjalani proses tersebut dengan tenang dan penuh kerja sama. 

 

