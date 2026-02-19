Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Yuda Purboyo Sunu, Anak Sulung Purbaya yang Baru Wisuda Sarjana Teknik Mesin UI

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |07:31 WIB
Riwayat Pendidikan Yuda Purboyo Sunu, Anak Sulung Purbaya yang Baru Wisuda Sarjana Teknik Mesin UI
Riwayat Pendidikan Yuda Purboyo Sunu, Anak Sulung Purbaya yang Baru Wisuda Sarjana Teknik Mesin UI (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Riwayat pendidikan Yuda Purboyo Sunu, anak sulung Purbaya yang baru wisuda Sarjana Teknik Mesin UI. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum lama ini menghadiri wisuda anak sulungnya yang bernama Yuda Purboyo Sunu.

Diketahui, Purbaya dan sang istri, Ida Yulidina, dikaruniai dua orang putra. Kedua putra tersebut adalah Yudo Achilles Sadewa dan Yuda Purboyo Sunu.

Riwayat Pendidikan

Yuda Purboyo Sunu merupakan putra pertama Purbaya Yudhi Sadewa dan Ida Yulidina. Ia baru saja menyelesaikan studinya, yakni S1 Teknik Mesin Universitas Indonesia (UI).

Yuda Sunu mulai kuliah pada 20 Agustus 2020 dan hingga semester ganjil tahun akademik 2025/2026, status akademiknya masih aktif. Tak hanya berfokus pada studi, Yuda Sunu diketahui telah menunjukkan jiwa wirausaha sejak usia muda.

Yuda menjalankan bisnis kecil dengan menjual ikan nila segar secara daring melalui platform e-commerce. Sebelum menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia, Yuda diketahui menempuh pendidikan di SMP Pangudi Luhur, Jakarta Selatan.

Di media sosial, Yuda memang tidak terlalu aktif. Namun, jika melihat beberapa unggahan Instagram-nya, Yuda tampak sebagai sosok yang sederhana dan humoris. Bahkan, dalam salah satu unggahan yang disematkan, terdapat fotonya bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

