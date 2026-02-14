Riwayat Pendidikan Cinta Laura, Resmi Ditunjuk Jadi Duta Nasional UNICEF Indonesia

JAKARTA - Riwayat pendidikan Cinta Laura ditunjuk menjadi Duta Nasional UNICEF Indonesia. UNICEF Indonesia mengumumkan penunjukan Cinta Laura Kiehl sebagai Duta Nasional baru. Penunjukan ini menekankan peran penting figur publik dalam menggerakkan dukungan serta memperjuangkan hak dan kesejahteraan anak di seluruh Indonesia.

Cinta Laura membawa komitmen jangka panjang terhadap isu-isu sosial, khususnya yang berdampak pada anak-anak dan kaum muda. Sebelum penunjukan ini, ia telah mendukung berbagai inisiatif UNICEF, termasuk kampanye pencegahan perkawinan usia anak dan pemenuhan hak atas pendidikan. Dengan jangkauan publik yang luas serta kemampuannya menginspirasi, ia bertekad menjadikan isu anak bagian dari percakapan sehari-hari sekaligus memperkuat suara anak-anak dan kaum muda di Indonesia.

Sebagai Duta Nasional, Cinta Laura akan mendukung upaya advokasi UNICEF Indonesia dengan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu utama hak anak, termasuk pendidikan, perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan aksi iklim. Suaranya akan berperan penting dalam mendorong aksi kolektif untuk menciptakan masa depan yang lebih inklusif dan adil bagi setiap anak.

Riwayat Pendidikan Cinta Laura

Pendidikan dasarnya dia tempuh di berbagai negara sebelum akhirnya menetap di Indonesia saat remaja dan mengenyam pendidikan di Jakarta Intercultural School (JIS). Cinta kemudian berhasil menyelesaikan studi di Columbia University.

Universitas tersebut merupakan salah satu kampus terbaik di dunia dan menempati urutan ke-11 di dunia. Tidak hanya 1, Cinta lulus dari 2 jurusan kuliah sekaligus, yakni Psikologi dan Sastra Jerman.

Ia masuk dalam kategori wisudawan cumlaude dengan nilai akhir atau IPK 3,9. Gelar cumlaude tersebut hanya diberikan kepada 20% wisudawan, dari total 1.000 mahasiswa Universitas Columbia yang lulus di tahun 2014. Namun, Cinta adalah satu-satunya wisudawan dengan predikat cumlaude yang memiliki masa studi 3 tahun.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)