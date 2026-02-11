Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Riwayat Pendidikan Mohan Hazian yang Terseret Dugaan Pelecehan Seksual

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |20:14 WIB
Ini Riwayat Pendidikan Mohan Hazian yang Terseret Dugaan Pelecehan Seksual
Ini Riwayat Pendidikan Mohan Hazian yang Terseret Dugaan Pelecehan Seksual (Foto: Instagram)
JAKARTARiwayat pendidikan Mohan Hazian menjadi sorotan publik setelah namanya terseret dalam dugaan kasus pelecehan seksual. Sosoknya ramai diperbincangkan di media sosial, terutama di platform X (Twitter) dan Instagram.

Banyak warganet yang penasaran dan mencari tahu latar belakang Mohan Hazian, termasuk perjalanan pendidikan dan kariernya.

Riwayat Pendidikan

Terkait pendidikan formal, informasi publik mengenai riwayat pendidikan Mohan Hazian terbilang terbatas. Ia lebih dikenal sebagai pengusaha kreatif yang mengembangkan kemampuan dan pengetahuannya secara otodidak, terutama di bidang bisnis dan industri kreatif.

Hingga kini, belum banyak data resmi yang mengungkap detail pendidikan formal yang pernah ditempuhnya.

Sosok di Balik Brand Thanksinsomnia

Mohan Hazian dikenal sebagai pendiri sekaligus figur penting di balik brand streetwear lokal Thanksinsomnia. Brand tersebut memiliki basis penggemar yang kuat, khususnya di kalangan anak muda, dan dikenal dengan identitas khas di industri fashion lokal.

