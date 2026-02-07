Riwayat Pendidikan Jeffrey Epstein, Mantan Guru Fisika yang Hebohkan AS dengan Epstein Files

JAKARTA – Riwayat pendidikan Jeffrey Epstein, mantan guru fisika yang menghebohkan AS dengan Epstein Files. Jeffrey Epstein menggemparkan Amerika Serikat dan dunia melalui skandal perdagangan seks yang terungkap dalam Epstein Files (2025–2026).

Dia memiliki latar belakang pendidikan dan karier awal yang tidak biasa. Ia dikenal sebagai mantan guru fisika dan matematika di sekolah elite meskipun tidak memiliki ijazah sarjana. Setelah lulus SMA, Epstein tercatat pernah menempuh studi di Cooper Union dan NYU Courant Institute of Mathematical Sciences. Epstein meninggalkan perkuliahan tersebut tanpa menyelesaikan gelar sarjana.

Melansir The Guardian, Epstein bekerja sebagai guru matematika di sebuah sekolah swasta di Manhattan ketika, menurut legenda, ayah dari salah satu muridnya mempertemukannya dengan seorang mitra di bank investasi global Bear Stearns.

Itu terjadi pada tahun 1976. Dalam waktu enam tahun, Epstein telah naik pangkat, bekerja sebagai pedagang saham, sebelum akhirnya mendirikan perusahaan sendiri dan meyakinkan beberapa plutokrat terkaya di Amerika untuk membiarkan dia mengelola portofolio mereka.

Memanfaatkan booming ekonomi tahun 1980-an, Epstein dengan cepat mengumpulkan kekayaannya sendiri. Sering disebut sebagai miliarder, nilai kekayaan bersih Epstein yang sebenarnya tetap tidak diketahui sebagian karena sebagian besar kekayaannya disembunyikan, menurut Forbes, di sebuah entitas keuangan di Kepulauan Virgin AS, sebuah tempat perlindungan pajak di mana ia memiliki pulau pribadinya sendiri.

Karier Epstein