Riwayat Pendidikan Ahmad Habibie, Kiper Timnas Futsal Indonesia di Piala Asia Futsal 2026 (Foto: Instagram)

JAKARTA – Nama Ahmad Habibie mencuri perhatian publik setelah tampil gemilang bersama Timnas Futsal Indonesia di ajang Piala Asia Futsal 2026. Penjaga gawang Skuad Garuda ini berhasil meraih penghargaan Kiper Terbaik berkat performanya yang konsisten dan solid sepanjang turnamen.

Ahmad Habibie, yang lahir pada 21 Juni 2000, merupakan pemain futsal profesional Indonesia dengan posisi kiper. Ia telah memperkuat tim nasional futsal Indonesia dalam berbagai kompetisi internasional.

Riwayat Pendidikan Ahmad Habibie

Selain berprestasi di lapangan, Ahmad Habibie juga menempuh pendidikan formal. Ia tercatat sebagai lulusan SMK Permata Bangsa, Bekasi. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam ’45 (Unisma) Bekasi.

Di tengah aktivitas pendidikannya, Ahmad tetap aktif menekuni karier sebagai atlet futsal profesional dan memperkuat sejumlah klub di kompetisi futsal nasional Indonesia.

Karier di Timnas Futsal Indonesia

Ahmad Habibie rutin dipanggil untuk memperkuat Timnas Futsal Indonesia dalam berbagai turnamen internasional. Pada laga pembuka Piala Asia Futsal AFC 2026, ia tampil sebagai kiper utama saat Indonesia menghadapi Korea Selatan dan meraih kemenangan telak 5–0.

Pada fase gugur turnamen tersebut, performa Ahmad semakin menonjol lewat sejumlah penyelamatan krusial. Aksi-aksinya bahkan membuat namanya diteriakkan oleh suporter di Indonesia Arena, Jakarta.

Selain Piala Asia Futsal, Ahmad Habibie juga tergabung dalam skuad Indonesia pada turnamen persahabatan internasional seperti Four Nations Cup 2025.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)