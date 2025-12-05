Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI SEKOLAH

Cara dan Syarat Daftar PPPK Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat 2025, Ini Alokasi Formasinya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 05 Desember 2025 |14:53 WIB
Cara dan Syarat Daftar PPPK Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat 2025, Ini Alokasi Formasinya
Cara dan Syarat Daftar PPPK Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat 2025, Ini Alokasi Formasinya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kementerian Sosial resmi membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat 2025. Tahun ini, terdapat 3.003 formasi yang disediakan untuk mendukung penguatan layanan pendidikan di Sekolah Rakyat.

Syarat Pendaftaran PPPK Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat 2025

Persyaratan Umum

Pelamar wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 23 Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2024.

Persyaratan Khusus

  • Merupakan PPPK Paruh Waktu di instansi pemerintah yang sudah memiliki Nomor Induk PPPK Paruh Waktu.
  • Berusia minimal 20 tahun dan maksimal 50 tahun saat melamar.
  • Bersedia bekerja secara shift dan/atau diutamakan tinggal di asrama Sekolah Rakyat.

Cara Daftar PPPK Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat 2025

  • Pelamar hanya dapat memilih satu formasi jabatan dan satu lokasi penempatan.
  • Login ke akun SSCASN melalui https://sscasn.bkn.go.id lalu:
  1. Mengonfirmasi kesediaan mengikuti seleksi PPPK Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat.
  2. Memilih formasi jabatan yang tersedia dan memperbarui data kualifikasi pendidikan sesuai posisi yang dilamar.
  3. Mengunggah scan ijazah dan transkrip nilai berwarna (bukan fotokopi, bukan hasil legalisir, file harus jelas dan dapat dibuka).
  4. Mengunggah pas foto formal terbaru dengan latar belakang merah.
  • Pelamar wajib membaca seluruh ketentuan pendaftaran dengan cermat dan menyiapkan dokumen sebelum mengisi formulir daring.
  • Dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai ketentuan akan membuat pelamar gugur otomatis.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/624/3174085/pppk-etml_large.jpg
Link Resmi dan Panduan Cek NIP PPPK Paruh Waktu di MOLA BKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/65/3171693/pppk-9RMT_large.jpg
Ini Penyebab Nama Belum Muncul di Pengumuman PPPK Paruh Waktu 2025, Lengkap dengan Solusinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/624/3170147/pppk-P9pk_large.jpg
Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu 2024 Diperpanjang hingga 22 September, Begini Cara Ceknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/65/3169274/pppk-3QhY_large.jpg
Pegawai PPPK Paruh Waktu Dikontrak Berapa Lama?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/65/3167204/pppk-wfi3_large.jpg
Ini Cara Cek Nama Pegawai Non ASN yang Diangkat PPPK Paruh Waktu 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/624/3166044/pppk-biMa_large.jpg
Ini Perbedaan Skema PPPK 2025 Penuh Waktu dengan Paruh Waktu
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement