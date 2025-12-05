Cara dan Syarat Daftar PPPK Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat 2025, Ini Alokasi Formasinya

JAKARTA – Kementerian Sosial resmi membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat 2025. Tahun ini, terdapat 3.003 formasi yang disediakan untuk mendukung penguatan layanan pendidikan di Sekolah Rakyat.

Syarat Pendaftaran PPPK Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat 2025

Persyaratan Umum

Pelamar wajib memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 23 Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2024.

Persyaratan Khusus

Merupakan PPPK Paruh Waktu di instansi pemerintah yang sudah memiliki Nomor Induk PPPK Paruh Waktu.

Berusia minimal 20 tahun dan maksimal 50 tahun saat melamar.

Bersedia bekerja secara shift dan/atau diutamakan tinggal di asrama Sekolah Rakyat.

Cara Daftar PPPK Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat 2025

Pelamar hanya dapat memilih satu formasi jabatan dan satu lokasi penempatan.

Login ke akun SSCASN melalui https://sscasn.bkn.go.id lalu:

Mengonfirmasi kesediaan mengikuti seleksi PPPK Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat. Memilih formasi jabatan yang tersedia dan memperbarui data kualifikasi pendidikan sesuai posisi yang dilamar. Mengunggah scan ijazah dan transkrip nilai berwarna (bukan fotokopi, bukan hasil legalisir, file harus jelas dan dapat dibuka). Mengunggah pas foto formal terbaru dengan latar belakang merah.

Pelamar wajib membaca seluruh ketentuan pendaftaran dengan cermat dan menyiapkan dokumen sebelum mengisi formulir daring.

Dokumen yang tidak lengkap atau tidak sesuai ketentuan akan membuat pelamar gugur otomatis.

