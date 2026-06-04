Profil dan Pendidikan Dino Patti Djalal, Mantan Wamenlu yang Pernah Jadi Jubir SBY

Profil dan Pendidikan Dino Patti Djalal, Mantan Wamenlu yang Pernah Jadi Jubir SBY (Foto: Instagram)

JAKARTA - Profil dan pendidikan Dino Patti Djalal menarik untuk disimak. Sosok diplomat senior Indonesia ini dikenal luas sebagai mantan Wakil Menteri Luar Negeri, mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, serta juru bicara Presiden era Susilo Bambang Yudhoyono.

Lahir di Belgrade pada 10 September 1965, Dino berasal dari keluarga diplomat. Masa kecilnya dihabiskan di berbagai negara mengikuti penugasan orang tuanya. Ia pernah tinggal di Indonesia, Yugoslavia, Guinea, Singapura, Amerika Serikat, hingga Kanada. Pengalaman internasional tersebut turut membentuk wawasan global yang kemudian mendukung karier diplomatiknya.

Riwayat Pendidikan

Dino menempuh pendidikan dasar dan menengah di Indonesia sebelum melanjutkan studi ke luar negeri. Ia pernah bersekolah di SD Muhammadiyah dan SMP Al Azhar. Pendidikan SMA diselesaikannya di McLean, Virginia, Amerika Serikat.

Setelah lulus sekolah menengah, Dino melanjutkan pendidikan tinggi di Kanada. Ia meraih gelar Sarjana Ilmu Politik dari Carleton University. Pendidikan pascasarjana ditempuh di Simon Fraser University hingga memperoleh gelar Magister Ilmu Politik.

Tak berhenti di sana, Dino kemudian menyelesaikan program doktoral bidang Hubungan Internasional di London School of Economics and Political Science, salah satu kampus terkemuka di dunia dalam bidang ilmu sosial dan politik.

Karier Diplomatik

Dino bergabung dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia pada 1987. Dalam perjalanan kariernya, ia pernah bertugas di berbagai perwakilan diplomatik Indonesia, termasuk di London, Dili, dan Washington DC.