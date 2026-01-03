Daftar Jurusan Teknik Sipil Terbaik di Indonesia

JAKARTA - Daftar jurusan teknik sipil terbaik di Indonesia. Kuliah di Jurusan teknik sipil masih menjadi impian banyak orang. Sudah menjadi rahasia umum apabila lulusan teknik sipil menjanjikan masa depan cerah karena bidang pekerjaan yang memiliki gaji tinggi.

Di Indonesia banyak kampus yang memiliki jurusan teknik sipil. Untuk referensi, situs pemeringkat universitas EduRank telah menyusun daftar perguruan tinggi berdasarkan jurusan Teknik Sipil terbaik di Indonesia pada 2025.

Daftar Jurusan Teknik Seipil Terbaik di Indonesia

1. Institut Teknologi Bandung (ITB)

- Peringkat Asia (106)

- Peringkat global (381)

2. Universitas Gadjah Mada (UGM)

- Peringkat Asia (135)

- Peringkat global (506)

3. Institut Pertanian Bogor (IPB University)

- Peringkat Asia (148)

- Peringkat global (532)

4. Universitas Indonesia (UI)

- Peringkat Asia (158)

- Peringkat global (553)

5. Universitas Diponegoro (Undip)

- Peringkat Asia (173)

- Peringkat global (594)



(Kurniasih Miftakhul Jannah)