MNC University Gelar Seminar dan Workshop 'The Inside Circle: Start Small, Make It Happen' Bersama Duta Pembicara Muda Indonesia

(Dok : MNC University)

JAKARTA - MNC University bekerja sama dengan Duta Pembicara Muda Indonesia (DPMI) menggelar seminar dan workshop public speaking bertajuk “The Inside Circle: Start Small, Make It Happen”, di Kampus MNC University. Kegiatan ini diikuti sekitar 50 peserta, terdiri dari anggota DPMI serta siswa SMP–SMA yang memiliki minat pada pengembangan diri dan kepemimpinan.

Acara dibuka oleh Khaeria Ulfarani Rahman, S.I.Kom, Founder DPMI, yang menekankan pentingnya keberanian memulai langkah kecil dalam membangun karakter dan kemampuan berbicara di depan publik.

Setelah pembukaan, dilakukan penyerahan plakat dari DPMI kepada MNC University sebagai bentuk apresiasi atas dukungan kampus. Plakat diterima oleh dosen Pendidikan MNC University, Lego Prayogo.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi Inspirational Talk, yang meliputi story journey, interactive check-in, mini activity, deep talk, dan sesi tanya jawab. Peserta juga diajak melakukan refleksi diri melalui berbagai aktivitas yang dirancang untuk melatih kepercayaan diri dan pola pikir positif.

Setelah sesi utama, peserta mengikuti coffee break, lalu dilanjutkan dengan Small Circle Discussion dan Sharing Session “My First Step”, di mana perwakilan tiap kelompok menyampaikan aksi kecil yang ingin mereka mulai setelah mengikuti workshop.