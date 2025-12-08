Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

MNC University Gelar Seminar dan Workshop 'The Inside Circle: Start Small, Make It Happen' Bersama Duta Pembicara Muda Indonesia

Rani Hardjanti , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |20:18 WIB
MNC University Gelar Seminar dan Workshop 'The Inside Circle: Start Small, Make It Happen' Bersama Duta Pembicara Muda Indonesia
MNC University Gelar Seminar dan Workshop 'The Inside Circle: Start Small, Make It Happen' Bersama Duta Pembicara Muda Indonesia. (Dok : MNC University)
A
A
A

JAKARTA - MNC University bekerja sama dengan Duta Pembicara Muda Indonesia (DPMI) menggelar seminar dan workshop public speaking bertajuk “The Inside Circle: Start Small, Make It Happen”, di Kampus MNC University. Kegiatan ini diikuti sekitar 50 peserta, terdiri dari anggota DPMI serta siswa SMP–SMA yang memiliki minat pada pengembangan diri dan kepemimpinan.

Acara dibuka oleh Khaeria Ulfarani Rahman, S.I.Kom, Founder DPMI, yang menekankan pentingnya keberanian memulai langkah kecil dalam membangun karakter dan kemampuan berbicara di depan publik.

Setelah pembukaan, dilakukan penyerahan plakat dari DPMI kepada MNC University sebagai bentuk apresiasi atas dukungan kampus. Plakat diterima oleh dosen Pendidikan MNC University, Lego Prayogo.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan sesi Inspirational Talk, yang meliputi story journey, interactive check-in, mini activity, deep talk, dan sesi tanya jawab. Peserta juga diajak melakukan refleksi diri melalui berbagai aktivitas yang dirancang untuk melatih kepercayaan diri dan pola pikir positif.

Setelah sesi utama, peserta mengikuti coffee break, lalu dilanjutkan dengan Small Circle Discussion dan Sharing Session “My First Step”, di mana perwakilan tiap kelompok menyampaikan aksi kecil yang ingin mereka mulai setelah mengikuti workshop.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/65/3188572//ilustrasi-Z730_large.jpg
Curhat Mantan Rektor Unkhair yang Sedih Seribu Mahasiswanya Tak Lanjutkan Kuliah karena Biaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/65/3188492//mnc_universiti-VKHa_large.jpg
HIMA Manajemen MNC University Gelar Workshop Pengembangan Diri dan Inovasi Bisnis: Mengelola Emosi dan Membangun Fondasi Design Thinking
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/65/3188291//kampus-Id38_large.jpg
Daftar 5 Kampus Favorit Gen Z di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/65/3188289//cari_kerja-5k03_large.jpg
5 Jurusan Kuliah IPS yang Lulusannya Sulit Dapat Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/43/3187936//kejurnas_pelajar_pobsi_2025-7nik_large.jpg
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Selesai Digelar, Rektor MNC University: Talentanya Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/65/3187871//mnc_univeristy-xFId_large.jpg
Presenter iNews Media Group Jadi Dosen Praktisi di Prodi Komunikasi MNC University
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement