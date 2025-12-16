Ini Riwayat Pendidikan Niena Kirana, Istri Eks Menpora Dito Ariotedjo yang Ternyata Bukan Orang Sembarangan

JAKARTA – Ini riwayat pendidikan Niena Kirana, istri eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, yang ternyata bukan orang sembarangan.

Nama Niena Kirana mendadak ramai diperbincangkan usai mengunggah potret aktris Davina Karamoy di Instagram Story miliknya. Unggahan tersebut sontak viral dan memicu beragam spekulasi di media sosial.

Sejumlah warganet menduga unggahan itu menyiratkan maksud tertentu, terlebih karena foto Davina disebut diambil di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Isu pun berkembang hingga menyeret dugaan perselingkuhan. Namun, hingga kini belum ada informasi valid yang membenarkan kabar tersebut.

Banyak pihak pun penasaran dengan sosok Niena Kirana, termasuk latar belakang pendidikannya.

Riwayat Pendidikan Niena Kirana

Berbeda dengan sang suami yang memiliki rekam jejak pendidikan dan karier yang terekspos luas, latar pendidikan formal Niena Kirana tidak banyak dipublikasikan. Hal ini diduga karena ia memang memilih menjaga kehidupan pribadinya dari sorotan media.