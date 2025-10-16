Ini Pendidikan Glenny Kairupan, Dirut Baru Garuda Indonesia yang Juga Teman Dekat Prabowo

JAKARTA – Ini pendidikan Glenny Kairupan, Dirut baru Garuda Indonesia yang juga teman dekat Prabowo. Glenny H. Kairupan diangkat sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia yang baru menggantikan Wamildan Tsani.

Keputusan ini melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Auditorium Gedung Manajemen Garuda, Cengkareng.

Siapa Glenny Kairupan?

Pria kelahiran Manado, 11 Februari 1949, itu sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Garuda Indonesia. Ia memiliki karier di dunia politik sebagai Dewan Pembina Partai Gerindra. Ia bahkan pernah mengikuti Pemilihan Gubernur Sulawesi Utara pada tahun 2015 dan Pemilihan Legislatif tahun 2019.

Riwayat Pendidikan

Dikutip dari laman resmi Garuda Indonesia, Glenny sempat menempuh pendidikan di American World University, Universitas Suryadarma, Akademi Penerbangan Indonesia, dan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) pada tahun 1973.

Dia juga sempat ditugaskan mengikuti Studi Strategis Luar Negeri di US Army, 25th Division, Hawaii. Kemudian menjadi Widyaiswara di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Glenny juga pernah menjabat sebagai Staf Intel Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum (Crisis Center) Departemen Pertahanan dan Keamanan.

Selain itu, ia pernah menjadi Komandan Resor Militer (Danrem) 073/Makutarama Salatiga, Jawa Tengah, dan Wakil Komandan Resor Militer (Danrem) 164/Wiradharma Dili, Timor-Timur.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)