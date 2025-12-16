Profil dan Pendidikan Basral Graito, Peraih Medali Emas Cabang Skateboard di SEA Games 2025

JAKARTA – Profil dan pendidikan Basral Graito Hutomo , peraih medali emas cabang skateboard di SEA Games 2025. Basral Graito Hutomo berhasil menyumbangkan satu medali emas untuk Tim Indonesia melalui cabang olahraga skateboard nomor extreme skateboard street.

Atlet kelahiran Tangerang ini merebut medali emas setelah menuntaskan pertandingan dengan poin tertinggi, yakni 166,67. Momen Basral memastikan diri sebagai juara pun viral di media sosial.

Profil dan Pendidikan Basral Graito

Basral Graito lahir di Tangerang pada 2007 dan tumbuh besar di Karanganyar, Jawa Tengah. Di daerah tersebut, bakat dan semangatnya ditempa, terutama di Taman Pancasila Karanganyar, lokasi sederhana yang menjadi tempatnya berlatih skateboard.

Bagi Basral, raihan emas di SEA Games 2025 bukanlah hasil instan. Ia telah mencuri perhatian sejak SEA Games 2019, saat masih berusia 12 tahun, dengan meraih medali perak.

Saat meraih medali perak tersebut, Basral masih tercatat sebagai siswa SDN 1 Gawanan Colomadu.

Raih Medali Emas