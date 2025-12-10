Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Ini Riwayat Pendidikan Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp10 Miliar untuk Banjir Sumatera

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |21:02 WIB
Ini Riwayat Pendidikan Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp10 Miliar untuk Banjir Sumatera
Ini Riwayat Pendidikan Endipat Wijaya, Anggota DPR yang Sindir Donasi Rp10 Miliar untuk Banjir Sumatera (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Riwayat pendidikan Anggota DPR RI Endipat Wijaya menjadi sorotan publik setelah dirinya menyindir donasi Rp10 miliar yang digalang konten kreator Ferry Irwandi untuk korban banjir di Sumatera.

Pernyataan Endipat disampaikan dalam rapat bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Senayan, Jakarta.

“Orang per orang cuma menyumbang Rp10 miliar, sedangkan negara sudah mengalokasikan triliunan ke Aceh,” ujar Endipat.

Dia juga menilai Komdigi belum maksimal dalam mengolah dan menyampaikan informasi kepada publik sehingga pemerintah terkesan tidak hadir di tengah bencana.

"Ke depan, Komdigi perlu tahu isu-isu sensitif nasional dan membantu pemerintah dalam menyampaikan informasi, sehingga tidak kalah viral dengan teman-teman yang ‘sok paling-paling’ ini,” katanya.

Sindiran tersebut ramai dinilai publik sebagai kritik terhadap Ferry Irwandi, yang diketahui berhasil menggalang donasi Rp10 miliar untuk korban banjir dan longsor di Sumatera. Ucapan Endipat pun memicu reaksi keras dari warganet maupun dari Ferry sendiri.

Riwayat Pendidikan Endipat Wijaya

Berdasarkan data Info Pemilu KPU, Endipat Wijaya lahir di Bengkulu pada 31 Mei 1984. Pendidikan formalnya yaitu:

  • SMA Taruna Nusantara
  • Institut Teknologi Bandung (ITB) – Teknik Metalurgi, lulus 2006
  • Swiss German University (SGU) – Manajemen, lulus 2019

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

