HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan yang Kabur Umrah Kini Terancam Dicopot

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |16:41 WIB
Riwayat Pendidikan Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan yang Kabur Umrah Kini Terancam Dicopot
Riwayat Pendidikan Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan yang Kabur Umrah Kini Terancam Dicopot (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA Riwayat pendidikan Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan yang kabur umrah kini terancam dicopot. Mirwan terseret kontroversi setelah melakukan perjalanan umrah ketika wilayah Aceh Selatan sedang terdampak Siklon Senyar, yang menyebabkan banjir di sejumlah titik wilayah tersebut.

Foto Mirwan saat beribadah di Tanah Suci itu tersebar di media sosial. Pada 24 November 2025, Mirwan telah mengajukan izin perjalanan luar negeri kepada Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, dengan alasan kegiatan penting. Namun, izin tersebut ditolak, mengingat intensitas hujan yang tinggi dan potensi bencana yang meningkat pada 25 November.

Meski demikian, Mirwan tetap berangkat umrah sehingga menuai kritik dan sorotan publik. Kontroversi ini turut berdampak pada posisinya di internal partai, di mana ia kemudian diberhentikan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan pada 6 Desember 2025.

Berikut adalah riwayat pendidikan Mirwan MS:

Pendidikan formalnya ditempuh sejak sekolah dasar di SDN 1 Peulumat pada periode 1983–1989, dilanjutkan ke SMP Labuhanhaji Timur pada 1989–1992, kemudian menempuh pendidikan menengah kejuruan di STMN 1 Banda Aceh pada 1992–1995.

Setelah itu, ia meraih gelar Sarjana Ekonomi dari STIE ISM pada 2014. Lalu, ia melanjutkan pendidikan magister ilmu politik di Universitas Nasional (Unas) yang diselesaikannya pada 2021.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

