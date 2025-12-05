Riwayat Pendidikan Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan yang Sebut Dirinya Tak Pernah Terbitkan Izin Penebangan Hutan

JAKARTA – Riwayat pendidikan Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan yang menegaskan dirinya tidak pernah mengeluarkan izin penebangan hutan selama menjabat. Pernyataan itu disampaikan Raja Juli di tengah ramainya isu pembalakan liar yang mencuat setelah bencana banjir bandang dan longsor di Sumatra.

“Saya sudah sampaikan, selama satu tahun menjabat menteri, saya tidak menerbitkan satu pun PBPH penebangan yang baru,” tegas Raja Juli.

Nama Raja Juli terus menjadi sorotan publik lantaran munculnya gelondongan kayu di lokasi bencana yang memicu dugaan adanya aktivitas penebangan hutan. Posisi dan kebijakannya sebagai Menhut kemudian ikut dipertanyakan.

Di tengah perhatian tersebut, latar belakang pendidikannya ikut menarik perhatian masyarakat.

Raja Juli Antoni, Ph.D., dikenal sebagai politisi sekaligus intelektual muda. Ia lahir di Pekanbaru, Riau, pada 13 Juli 1977, dan menghabiskan enam tahun pendidikan di Pondok Pesantren Darul Arqam Garut.