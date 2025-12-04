Riwayat Pendidikan Joko Widodo, Lulusan UGM yang Pimpin Task Force BRIN Tangani Bencana Sumatera

JAKARTA – Riwayat pendidikan Joko Widodo, lulusan UGM yang pimpin Task Force BRIN tangani bencana Sumatera. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) resmi menunjuk peneliti senior Joko Widodo sebagai Ketua Task Force Penanggulangan Bencana untuk merespons kondisi darurat di Sumatera.

Perlu digarisbawahi, sosok yang dimaksud bukan Presiden ke-7 RI, melainkan peneliti BRIN yang memiliki kepakaran dalam geografi, radar, dan sains lingkungan.

Dalam keterangannya, Joko Widodo menegaskan bahwa Task Force BRIN segera mengaktifkan langkah-langkah strategis untuk memastikan dukungan riset dan teknologi dapat membantu percepatan pemulihan di kawasan terdampak bencana.

Riwayat Pendidikan Joko Widodo

Joko Widodo, yang akrab disapa Jecko, memiliki nama lengkap Joko Widodo S.Si., M.Si., Ph.D. Ia menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Chiba University, Jepang, dengan bidang Computer Science and Information Processing.

Jecko menekuni bidang keilmuan yang berfokus pada: