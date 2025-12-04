Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Riwayat Pendidikan Joko Widodo, Lulusan UGM yang Pimpin Task Force BRIN Tangani Bencana Sumatera

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |16:35 WIB
Riwayat Pendidikan Joko Widodo, Lulusan UGM yang Pimpin Task Force BRIN Tangani Bencana Sumatera
Riwayat Pendidikan Joko Widodo, Lulusan UGM yang Pimpin Task Force BRIN Tangani Bencana Sumatera (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Riwayat pendidikan Joko Widodo, lulusan UGM yang pimpin Task Force BRIN tangani bencana Sumatera. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) resmi menunjuk peneliti senior Joko Widodo sebagai Ketua Task Force Penanggulangan Bencana untuk merespons kondisi darurat di Sumatera.

Perlu digarisbawahi, sosok yang dimaksud bukan Presiden ke-7 RI, melainkan peneliti BRIN yang memiliki kepakaran dalam geografi, radar, dan sains lingkungan.

Dalam keterangannya, Joko Widodo menegaskan bahwa Task Force BRIN segera mengaktifkan langkah-langkah strategis untuk memastikan dukungan riset dan teknologi dapat membantu percepatan pemulihan di kawasan terdampak bencana.

Riwayat Pendidikan Joko Widodo

Joko Widodo, yang akrab disapa Jecko, memiliki nama lengkap Joko Widodo S.Si., M.Si., Ph.D. Ia menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Chiba University, Jepang, dengan bidang Computer Science and Information Processing.

Jecko menekuni bidang keilmuan yang berfokus pada:

  • Geografi,
  • Synthetic Aperture Radar (SAR),
  • Sains Lingkungan,

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186391/riwayat_pendidikan-kH7E_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Fiki Naki, Youtuber yang Resmi Menikahi Tinandrose
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186383/riwayat_pendidikan-ACOi_large.jpg
Riwayat Pendidikan Insanul Fahmi, Pengusaha Muda yang Dilaporkan Istri Sah karena Selingkuh dengan Inara Rusli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/65/3185802/riwayat_pendidikan-rcTb_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Patrick Walujo yang Putuskan Mundur dari CEO GOTO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/65/3185617/riwayat_pendidikan-Red2_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Mentereng Hans Patuwo, CEO Baru GOTO Pengganti Patrick Walujo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/65/3185260/ira_puspita-N5bG_large.jpg
Riwayat Pendidikan Ira Puspitadewi, Eks Dirut ASDP yang Divonis 4,5 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/65/3184771/riwayat_pendidikan-2hOb_large.jpg
Riwayat Pendidikan Rospita Vici Paulyn, Hakim KIP yang Semprot UGM di Sidang Ijazah Jokowi
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement