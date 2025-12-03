Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

BRIN Gandeng Kemdiktisaintek untuk Perkuat Sistem Riset dan Inovasi Nasional

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |19:13 WIB
BRIN Gandeng Kemdiktisaintek untuk Perkuat Sistem Riset dan Inovasi Nasional
BRIN Gandeng Kemdiktisaintek untuk Perkuat Sistem Riset dan Inovasi Nasional (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) resmi menggandeng Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk memperkuat sistem riset dan inovasi Indonesia. Kolaborasi ini diharapkan mampu mendorong riset yang lebih produktif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Kepala BRIN, Prof. Arif Satria, mengatakan pihaknya telah bertemu Mendiktisaintek Brian Yuliarto untuk membahas penguatan kapasitas SDM sains dan teknologi serta pembangunan ekosistem riset yang solid.

“Kita ingin membangun kekuatan sistem riset dan inovasi di Indonesia. BRIN tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus bergandengan dengan Kemdiktisaintek, karena salah satu sumber inovasi adalah perguruan tinggi,” ujar Arif dalam keterangan resminya, Rabu (3/12/2025).

Arif menegaskan bahwa perguruan tinggi di bawah Kemdiktisaintek memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas penelitian. Melalui kerja sama tersebut, riset yang dihasilkan BRIN maupun kampus diharapkan lebih aplikatif dan mampu menjadi solusi atas berbagai persoalan bangsa.

Ia menambahkan, BRIN kini berfokus pada penciptaan dampak nyata dari riset dan inovasi, terutama dalam mendukung keberlanjutan dan kemajuan nasional.

“BRIN fokus pada impact, bagaimana inovasi-inovasi yang kita miliki benar-benar membawa manfaat bagi sustainability dan kemajuan,” tegas Arif.

Kolaborasi BRIN dan Kemdiktisaintek ini menjadi langkah strategis untuk mendorong Indonesia semakin kompetitif dalam bidang riset dan teknologi, sekaligus memperkuat fondasi inovasi nasional.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

