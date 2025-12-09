Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Di Hadapan DPR, BRIN Ungkap Inovasi untuk Tanggap Darurat Bencana

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 09 Desember 2025 |20:00 WIB
Di Hadapan DPR, BRIN Ungkap Inovasi untuk Tanggap Darurat Bencana
Di Hadapan DPR, BRIN Ungkap Inovasi untuk Tanggap Darurat Bencana (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Gedung DPR RI, Jakarta.

Anggota Komisi X DPR RI, Furtasan Ali Yusuf, menyampaikan harapan besarnya terkait inovasi tanggap darurat bencana yang dipaparkan BRIN. Ia juga menuturkan bahwa dirinya telah meninjau fasilitas di Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Cibinong, dan meminta BRIN untuk lebih masif menyebarkan informasi mengenai riset dan inovasi kepada masyarakat.

“Saya punya harapan besar, tapi saya minta informasi dimasifkan. Supaya dikenal luas oleh masyarakat dan perguruan tinggi. Karena di sana banyak destinasi yang bisa dimanfaatkan untuk studi anak SLTA ke bawah,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

Dalam RDP tersebut, Komisi X DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap upaya BRIN memperkuat inovasi penanggulangan bencana, termasuk percepatan hilirisasi agar teknologi kebencanaan dapat diakses secara merata di seluruh daerah.

Kepala BRIN, Arif Satria, memaparkan berbagai langkah dan inovasi penanganan bencana, terutama terkait banjir di Sumatera. Ia menekankan pentingnya optimalisasi teknologi dalam memperkuat respons kebencanaan.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Inovasi Bencana Teknologi BRIN
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/65/3187607/riset-5pBy_large.jpg
BRIN Gandeng Kemdiktisaintek untuk Perkuat Sistem Riset dan Inovasi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/28/65/3134413/brin-zhEt_large.jpg
Perkuat Riset Halal Nasional, Proteomik Jadi Kunci Deteksi Bahan Non-Halal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/65/3132766/brin-r1gE_large.png
Andalkan Diaspora, RI Siap Punya Bank Data Riset dan Inovasi Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/22/624/3106766/kepala_brin-vogI_large.jpg
Indonesia Peringkat 54 di Global Innovation Index, BRIN: Upaya Perbaiki Ekosistem Riset dan Inovasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/624/3095512/waka_brin-EA1B_large.jpg
Waka BRIN Ungkap Hasil Riset Terumbu Karang Indonesia di Konferensi Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/65/3088360/ri-sulap-minyak-kelapa-jadi-bahan-bakar-pesawat-mtvqI1Y1EF.jfif
RI Sulap Minyak Kelapa Jadi Bahan Bakar Pesawat
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement