Di Hadapan DPR, BRIN Ungkap Inovasi untuk Tanggap Darurat Bencana

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Gedung DPR RI, Jakarta.

Anggota Komisi X DPR RI, Furtasan Ali Yusuf, menyampaikan harapan besarnya terkait inovasi tanggap darurat bencana yang dipaparkan BRIN. Ia juga menuturkan bahwa dirinya telah meninjau fasilitas di Kawasan Sains dan Teknologi (KST) Cibinong, dan meminta BRIN untuk lebih masif menyebarkan informasi mengenai riset dan inovasi kepada masyarakat.

“Saya punya harapan besar, tapi saya minta informasi dimasifkan. Supaya dikenal luas oleh masyarakat dan perguruan tinggi. Karena di sana banyak destinasi yang bisa dimanfaatkan untuk studi anak SLTA ke bawah,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

Dalam RDP tersebut, Komisi X DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap upaya BRIN memperkuat inovasi penanggulangan bencana, termasuk percepatan hilirisasi agar teknologi kebencanaan dapat diakses secara merata di seluruh daerah.

Kepala BRIN, Arif Satria, memaparkan berbagai langkah dan inovasi penanganan bencana, terutama terkait banjir di Sumatera. Ia menekankan pentingnya optimalisasi teknologi dalam memperkuat respons kebencanaan.