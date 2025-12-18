Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Viral Pria Ini Kaget Lihat CV-nya Jadi Pembungkus Cimol, Netizen: Rezeki Emang Gak Kemana

Rani Hardjanti , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |12:12 WIB
Viral Pria Ini Kaget Lihat CV-nya Jadi Pembungkus Cimol, Netizen: Rezeki Emang Gak Kemana
Viral Pria Ini Kaget Lihat CV-nya Jadi Pembungkus Cimol, Netizen: Rezeki Emang Gak Kemana. (Foto: Layar Tangkap IG AreaJogja)
A
A
A

JAKARTA – Seorang pencari kerja dibuat kaget saat membeli jajanan cimol di kaki lima. Pasalnya, pembungkus cimol yang dibelinya ternyata menggunakan kertas berisi curriculum vitae (CV) miliknya sendiri.

Awalnya, pria tersebut bertanya kepada penjual apakah bisa membeli cimol seharga Rp3.000. Namun saat mendekat, fokusnya berubah. Ia mulai bertanya-tanya karena kertas pembungkus cimol itu bergambar foto dirinya.

“Bu, ngomong-ngomong CV-nya dari mana?” tanya pria tersebut, seperti dikutip dari Arenajogja, Kamis (18/12/2025).
“Ya enggak tahu, ini dari tengkulak,” jawab sang penjual.

Pria itu pun mengaku merasa prihatin dengan sulitnya mencari pekerjaan. Ia menyoroti bagaimana CV pelamar kerja bisa dilepas begitu saja tanpa dihancurkan terlebih dahulu oleh pihak kantor.

“Ya Allah, susahnya cari kerja. Masa CV-ku dijadikan pembungkus cimol,” ujarnya.

Momen unik tersebut pun menuai beragam komentar dari netizen:

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
