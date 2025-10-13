Ini Pendidikan Lesti Kejora, Penyanyi Dangdut yang Umumkan Hamil Anak Ketiga

JAKARTA – Ini riwayat pendidikan Lesti Kejora, penyanyi dangdut yang umumkan hamil anak ketiga. Rizky Billar resmi mengumumkan bahwa sang istri sedang hamil anak ketiga melalui unggahan video di Instagram.

Lesti lahir pada tanggal 5 Agustus 1999 di Bandung, Provinsi Jawa Barat. Lesti merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dan satu-satunya anak perempuan dari pasangan Endang Mulyana dan Sukartini.

Lesti menghabiskan masa kecilnya di Cianjur, Jawa Barat. Sejak berusia 4 tahun, Lesti gemar menyanyi dan mulai berlatih lagu tradisional Sunda.

Karier Lesti

Lesti memulai karier bernyanyi sebagai penyanyi orkes dari panggung ke panggung pada usia 8 tahun ketika duduk di bangku kelas 2 SD. Saat berusia 11 tahun, Lesti bekerja sebagai penyanyi organ tunggal dengan mengikuti grup organ tunggal di kampungnya.

Setiap ada organ tunggal, Lesti dibawa oleh sang ayah ke tempat yang mengadakan acara. Di acara tersebut, Lesti diharuskan menyumbang lagu dangdut untuk mengasah vokal dan mentalnya di depan umum.