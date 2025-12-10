Kisah Polwan Berhijab Cantik dan Berprestasi: Ipda Febryanti Mulyadi, Lulusan Termuda di Usia 23 Tahun

JAKARTA – Ipda Febryanti Mulyadi menjadi sorotan publik setelah kisahnya sebagai Polwan berhijab yang berprestasi viral di media sosial. Perempuan yang akrab disapa Febry ini mencuri perhatian karena berhasil menjadi salah satu lulusan termuda Akademi Kepolisian, yakni di usia 23 tahun.

Tak hanya dikenal karena penampilannya yang anggun dan berhijab, Febry juga memiliki rekam jejak prestasi yang sangat menonjol. Ia aktif di berbagai cabang olahraga seperti karate, gym, motocross, hingga lari maraton.

Sebagai atlet karate, Febry meraih juara 2 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2015. Berkat prestasinya selama pendidikan di Akademi Kepolisian, ia memperoleh peringkat 3 Taruni, yang kemudian membuatnya ditempatkan di Jawa Tengah. Ia mengawali dinas di Ditsamapta Polda Jateng selama satu tahun.

Riwayat Pendidikan

Berikut riwayat pendidikan Ipda Febryanti Mulyadi:

SDN 2 Bungku

SMPN 1 Bungku

SMAN 1 Bungku

Akademi Kepolisian (2017–2021)

S2 Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)

Kini, Febry mengemban kepercayaan sebagai Kepala Unit Kejahatan & Tindak Kekerasan (Kanit Jatanras) Polres Klaten, sekaligus Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Klaten.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)