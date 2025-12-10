Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kisah Polwan Berhijab Cantik dan Berprestasi: Ipda Febryanti Mulyadi, Lulusan Termuda di Usia 23 Tahun

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 10 Desember 2025 |19:47 WIB
Kisah Polwan Berhijab Cantik dan Berprestasi: Ipda Febryanti Mulyadi, Lulusan Termuda di Usia 23 Tahun
Kisah Polwan Berhijab Cantik dan Berprestasi: Ipda Febryanti Mulyadi, Lulusan Termuda di Usia 23 Tahun (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA – Ipda Febryanti Mulyadi menjadi sorotan publik setelah kisahnya sebagai Polwan berhijab yang berprestasi viral di media sosial. Perempuan yang akrab disapa Febry ini mencuri perhatian karena berhasil menjadi salah satu lulusan termuda Akademi Kepolisian, yakni di usia 23 tahun.

Tak hanya dikenal karena penampilannya yang anggun dan berhijab, Febry juga memiliki rekam jejak prestasi yang sangat menonjol. Ia aktif di berbagai cabang olahraga seperti karate, gym, motocross, hingga lari maraton.

Sebagai atlet karate, Febry meraih juara 2 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2015. Berkat prestasinya selama pendidikan di Akademi Kepolisian, ia memperoleh peringkat 3 Taruni, yang kemudian membuatnya ditempatkan di Jawa Tengah. Ia mengawali dinas di Ditsamapta Polda Jateng selama satu tahun.

Riwayat Pendidikan

Berikut riwayat pendidikan Ipda Febryanti Mulyadi:

  • SDN 2 Bungku
  • SMPN 1 Bungku
  • SMAN 1 Bungku
  • Akademi Kepolisian (2017–2021)
  • S2 Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)

Kini, Febry mengemban kepercayaan sebagai Kepala Unit Kejahatan & Tindak Kekerasan (Kanit Jatanras) Polres Klaten, sekaligus Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Klaten.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/65/3188781/mirwan-LvBc_large.jpg
Riwayat Pendidikan Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan yang Kabur Umrah Kini Terancam Dicopot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/65/3188173/riwayat_pendidikan-2OAZ_large.jpg
Adu Pendidikan Muhaimin Iskandar dan Raja Juli, Ternyata Berbeda Latar Belakang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/65/3188076/raja_juli-CnWp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan yang Sebut Dirinya Tak Pernah Terbitkan Izin Penebangan Hutan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/65/3187831/riwayat_pendidikan-DHvc_large.jpg
Riwayat Pendidikan Joko Widodo, Lulusan UGM yang Pimpin Task Force BRIN Tangani Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186391/riwayat_pendidikan-kH7E_large.jpg
Ini Riwayat Pendidikan Fiki Naki, Youtuber yang Resmi Menikahi Tinandrose
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186383/riwayat_pendidikan-ACOi_large.jpg
Riwayat Pendidikan Insanul Fahmi, Pengusaha Muda yang Dilaporkan Istri Sah karena Selingkuh dengan Inara Rusli
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement