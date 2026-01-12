Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Mahasiswi Komunikasi MNC University Bagikan Pengalaman sebagai Script Continuity di Series Populer Sugar Daddy Vision+

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |16:01 WIB
Mahasiswi Komunikasi MNC University Bagikan Pengalaman sebagai Script Continuity di Series Populer Sugar Daddy Vision+
Mahasiswi Komunikasi MNC University, Bagikan Pengalaman sebagai Script Continuity di Series Populer Sugar Daddy Vision+ (Foto: Okezone)
JAKARTA - Mahasiswi Program Studi Komunikasi MNC University, Muzhaffira Naila, membagikan pengalaman profesionalnya setelah terlibat dalam produksi series drama populer Sugar Daddy yang ditayangkan secara eksklusif di platform Vision+. Series tersebut disutradarai oleh Sondang Pratama dan dibintangi sejumlah aktor ternama Tanah Air.

Dalam produksi ini, Naila dipercaya mengemban peran sebagai Script Continuity atau Script Supervisor, sebuah posisi krusial yang bertanggung jawab menjaga kesinambungan cerita dan visual antar adegan. Ia terlibat sejak tahap pra-produksi pada Agustus 2024, dan melanjutkan perannya sepanjang proses produksi selama tiga bulan, yakni dari Agustus hingga November 2024.

Sebagai Script Continuity, Naila memiliki tanggung jawab mencatat secara detail setiap elemen dalam sebuah adegan, mulai dari dialog, blocking pemeran, properti, kostum, hingga gestur dan ekspresi aktor. Ia juga memberikan arahan continuity secara langsung kepada para pemeran utama, di antaranya Megan Domani, Darius Sinathrya, dan Alzi Markers, guna meminimalisasi kesalahan visual antar take maupun antar scene yang dapat mengganggu kenyamanan penonton.

Peran tersebut menempatkan Naila sebagai gatekeeper konsistensi, memastikan kesinambungan cerita terjaga dari awal hingga akhir proses syuting. Dalam menjalankan tugasnya, ia bekerja langsung di bawah koordinasi tim penyutradaraan serta berkolaborasi erat dengan Sutradara Sondang Pratama dan Asisten Sutradara untuk menjaga alur narasi dan visual tetap selaras di setiap adegan.

“Pengalaman ini memberikan saya pemahaman nyata tentang alur kerja produksi series profesional, khususnya pentingnya ketelitian, komunikasi, dan kerja sama tim dalam menjaga kualitas sebuah tayangan,” ujar Naila.

Telusuri berita edukasi lainnya
