Perluasan Program Beasiswa, MNC University Gandeng Pemerintah Kota dan Dinas Pendidikan Sukabumi

JAKARTA — MNC University menjalin kolaborasi strategis dengan Pemerintah Kota Sukabumi dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Wilayah V Sukabumi melalui serangkaian kegiatan audiensi yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Kolaborasi ini merupakan langkah konkret dalam memperluas akses serta penyebaran informasi Program Beasiswa MNC University bagi putra-putri terbaik daerah Sukabumi.

Inisiatif tersebut bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal melalui kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi yang lebih merata dan inklusif.

Audiensi pertama dilaksanakan bersama jajaran KCD Wilayah V Sukabumi. Dalam pertemuan tersebut, tim MNC University memaparkan secara komprehensif mengenai skema program beasiswa yang ditawarkan, mulai dari mekanisme pendaftaran dan seleksi hingga bentuk dukungan yang dapat diberikan kepada sekolah-sekolah di wilayah Sukabumi.

Fokus pembahasan diarahkan pada perumusan strategi agar informasi beasiswa dapat tersampaikan secara merata dan menjangkau siswa-siswi berpotensi, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan akses informasi pendidikan tinggi.

Pihak KCD Wilayah V Sukabumi menyambut positif inisiatif kolaborasi tersebut dan menyatakan komitmennya untuk memfasilitasi penyebaran informasi program beasiswa MNC University ke seluruh satuan pendidikan di bawah wilayah kerjanya, sehingga peluang ini dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak calon mahasiswa.