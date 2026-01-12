Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Perluasan Program Beasiswa, MNC University Gandeng Pemerintah Kota dan Dinas Pendidikan Sukabumi

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |15:19 WIB
Perluasan Program Beasiswa, MNC University Gandeng Pemerintah Kota dan Dinas Pendidikan Sukabumi
MNC University Jalin Kolaborasi Strategis dengan Pemerintah Kota dan Dinas Pendidikan Sukabumi untuk Perluasan Program Beasiswa (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA MNC University menjalin kolaborasi strategis dengan Pemerintah Kota Sukabumi dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Wilayah V Sukabumi melalui serangkaian kegiatan audiensi yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Kolaborasi ini merupakan langkah konkret dalam memperluas akses serta penyebaran informasi Program Beasiswa MNC University bagi putra-putri terbaik daerah Sukabumi.

Inisiatif tersebut bertujuan untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal melalui kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi yang lebih merata dan inklusif.

Audiensi pertama dilaksanakan bersama jajaran KCD Wilayah V Sukabumi. Dalam pertemuan tersebut, tim MNC University memaparkan secara komprehensif mengenai skema program beasiswa yang ditawarkan, mulai dari mekanisme pendaftaran dan seleksi hingga bentuk dukungan yang dapat diberikan kepada sekolah-sekolah di wilayah Sukabumi.

Fokus pembahasan diarahkan pada perumusan strategi agar informasi beasiswa dapat tersampaikan secara merata dan menjangkau siswa-siswi berpotensi, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan akses informasi pendidikan tinggi.

Pihak KCD Wilayah V Sukabumi menyambut positif inisiatif kolaborasi tersebut dan menyatakan komitmennya untuk memfasilitasi penyebaran informasi program beasiswa MNC University ke seluruh satuan pendidikan di bawah wilayah kerjanya, sehingga peluang ini dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak calon mahasiswa.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/65/3194246/mnc_university-JHsZ_large.jpg
MNC University Buka Akses Pendidikan Tinggi bagi Atlet Berprestasi melalui Skema Beasiswa dan Kelas Adaptif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/65/3193846/mnc_university-YRb9_large.jpg
Cerita Mahasiswi Prodi Sains Komunikasi MNC University Terlibat dalam Produksi Film Layar Lebar Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/65/3193844/mnc_university-PMJZ_large.jpg
MNC University Adakan Program Beasiswa dan Kelas Khusus Atlet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/65/3192829/mnc_university-cNF2_large.jpg
Perluas Wawasan Industri Mahasiswa, MNC University Gelar Company Visit ke McDonald’s
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/65/3187871/mnc_univeristy-xFId_large.jpg
Presenter iNews Media Group Jadi Dosen Praktisi di Prodi Komunikasi MNC University
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/65/3186352/mnc_univeristy-ijKZ_large.jpg
MNC University Komitmen Kolaborasi Antar Perguruan Tinggi Swasta di Rakorda LLDIKTI 3
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement