Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

MNC University Gelar Workshop Literasi Creative Art

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Selasa, 20 Januari 2026 |15:18 WIB
MNC University Gelar Workshop Literasi Creative Art
MNC University Gelar Workshop Literasi Creative Art (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA  MNC University melalui Business Clinic menyelenggarakan kegiatan Literasi Creative Art: “Limitless Creativity From Recycle Products” (Batch 1) sebagai wujud komitmen kampus dalam mendorong pengembangan kreativitas, karakter, serta kompetensi mahasiswa dan masyarakat di tengah era profesional yang semakin kompetitif.

Workshop tersebut digelar pada Rabu, 14 Januari 2026 di Lobby Hall Lantai 1 MNC University dan diikuti sekitar 50 peserta dari beragam latar belakang, meliputi mahasiswa MNC University dan IPMI Institute, dosen, praktisi, penggiat lingkungan, profesional muda, pelaku UMKM, ibu rumah tangga, hingga masyarakat umum.

Program Literasi Creative Art dirancang sebagai ruang kolaboratif untuk menumbuhkan pola pikir kreatif dan inovatif sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan melalui aksi nyata pemanfaatan produk daur ulang. Kegiatan ini tidak hanya menekankan aspek ekologis, tetapi juga memperkuat literasi ekonomi, agar peserta mampu melihat potensi bisnis dari limbah yang diolah menjadi produk bernilai tambah.

Workshop ini semakin istimewa dengan kehadiran Prof. Dr. Wiwiek Mardawiyah Daryanto, S.E-AK., M.M., CMA dari IPMI Institute sebagai tamu kehormatan. Sementara itu, sesi materi menghadirkan Dr. Ir. Amelia Naim Indrajaya (IPMI Institute), Intan Dewi Sukmawangi, S.Sn selaku Entrepreneur & Environmental Activist dari Serambi Kreasi, serta Mutia Putri Azizah, mahasiswa Desain Komunikasi Visual MNC University sekaligus Founder MforU.

Para narasumber mengulas persoalan sampah dan dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan, sekaligus memperkenalkan berbagai pendekatan kreatif dalam mengolah limbah plastik menjadi produk ekonomis seperti kalung, bros, gantungan kunci, dan karya kriya lainnya. Peserta tidak hanya menerima pemaparan teori, tetapi juga terlibat dalam praktik langsung serta diskusi interaktif untuk merancang ide produk ramah lingkungan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/65/3195366/mnc_university-5ZzR_large.jpg
Mahasiswa MNC University dan Macquarie University Jalani Program Magang Bersama di MNC Group
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/65/3194964/mnc_university-x1Q8_large.jpg
Mahasiswi Komunikasi MNC University Bagikan Pengalaman sebagai Script Continuity di Series Populer Sugar Daddy Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/65/3194957/mnc_university-NIkG_large.jpg
Perluasan Program Beasiswa, MNC University Gandeng Pemerintah Kota dan Dinas Pendidikan Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/65/3194246/mnc_university-JHsZ_large.jpg
MNC University Buka Akses Pendidikan Tinggi bagi Atlet Berprestasi melalui Skema Beasiswa dan Kelas Adaptif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/65/3193846/mnc_university-YRb9_large.jpg
Cerita Mahasiswi Prodi Sains Komunikasi MNC University Terlibat dalam Produksi Film Layar Lebar Timur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/65/3193844/mnc_university-PMJZ_large.jpg
MNC University Adakan Program Beasiswa dan Kelas Khusus Atlet
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement