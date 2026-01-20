MNC University Gelar Workshop Literasi Creative Art

JAKARTA — MNC University melalui Business Clinic menyelenggarakan kegiatan Literasi Creative Art: “Limitless Creativity From Recycle Products” (Batch 1) sebagai wujud komitmen kampus dalam mendorong pengembangan kreativitas, karakter, serta kompetensi mahasiswa dan masyarakat di tengah era profesional yang semakin kompetitif.

Workshop tersebut digelar pada Rabu, 14 Januari 2026 di Lobby Hall Lantai 1 MNC University dan diikuti sekitar 50 peserta dari beragam latar belakang, meliputi mahasiswa MNC University dan IPMI Institute, dosen, praktisi, penggiat lingkungan, profesional muda, pelaku UMKM, ibu rumah tangga, hingga masyarakat umum.

Program Literasi Creative Art dirancang sebagai ruang kolaboratif untuk menumbuhkan pola pikir kreatif dan inovatif sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan melalui aksi nyata pemanfaatan produk daur ulang. Kegiatan ini tidak hanya menekankan aspek ekologis, tetapi juga memperkuat literasi ekonomi, agar peserta mampu melihat potensi bisnis dari limbah yang diolah menjadi produk bernilai tambah.

Workshop ini semakin istimewa dengan kehadiran Prof. Dr. Wiwiek Mardawiyah Daryanto, S.E-AK., M.M., CMA dari IPMI Institute sebagai tamu kehormatan. Sementara itu, sesi materi menghadirkan Dr. Ir. Amelia Naim Indrajaya (IPMI Institute), Intan Dewi Sukmawangi, S.Sn selaku Entrepreneur & Environmental Activist dari Serambi Kreasi, serta Mutia Putri Azizah, mahasiswa Desain Komunikasi Visual MNC University sekaligus Founder MforU.

Para narasumber mengulas persoalan sampah dan dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan, sekaligus memperkenalkan berbagai pendekatan kreatif dalam mengolah limbah plastik menjadi produk ekonomis seperti kalung, bros, gantungan kunci, dan karya kriya lainnya. Peserta tidak hanya menerima pemaparan teori, tetapi juga terlibat dalam praktik langsung serta diskusi interaktif untuk merancang ide produk ramah lingkungan.