MNC University Gelar Workshop Literasi Creative Art

JAKARTA - MNC University melalui Business Clinic kembali menyelenggarakan Workshop Literasi Creative Art Batch 2 bertajuk “Limitless Creativity From Recycled Products” pada Rabu, 21 Januari 2026, bertempat di Lobby Hall Lantai 1 MNC University.

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari workshop sebelumnya yang sukses digelar pada 14 Januari 2026, sekaligus menjadi bentuk konsistensi MNC University dalam mengembangkan kreativitas, kepedulian lingkungan, serta literasi ekonomi berbasis konsep upcycling.

Pada Batch 2 ini, peserta diajak memahami bahwa upcycling bukan sekadar proses daur ulang (recycling), melainkan upaya mengolah limbah menjadi produk baru dengan nilai fungsi, estetika, dan ekonomi yang lebih tinggi tanpa melalui proses pelelehan material. Pendekatan ini dinilai lebih ramah lingkungan karena mampu memperpanjang usia pakai material sekaligus menekan konsumsi energi industri.

Sesi praktik pertama dipandu oleh Intan Dewi Sukmawangi, Entrepreneur dan Environmental Activist dari Serambi Kreasi, yang membawakan materi serta praktik mengolah galon plastik bekas menjadi vas bunga dekoratif. Dalam sesi ini, peserta dibekali pemahaman mengenai karakter plastik, dampak sampah plastik terhadap lingkungan, serta tahapan teknis pembuatan produk upcycle, mulai dari persiapan bahan, pemotongan, pembentukan pola, hingga proses finishing. Galon plastik yang semula tidak bernilai ekonomis berhasil disulap menjadi produk dekorasi rumah yang estetis, fungsional, dan memiliki potensi nilai jual.

Sesi kedua dipandu oleh Mutia Putri Azizah, mahasiswi Desain Komunikasi Visual MNC University sekaligus Founder MforU, yang mengajak peserta memanfaatkan tutup botol plastik menjadi aksesori kalung. Melalui sesi ini, peserta diajak melihat bahwa limbah plastik berukuran kecil sekalipun dapat diolah secara kreatif menjadi produk fesyen unik dengan nilai tambah ekonomi. Kegiatan ini sekaligus melatih ketelitian, kreativitas, serta pola pikir inovatif peserta dalam membaca peluang dari material yang selama ini dianggap tidak bernilai.