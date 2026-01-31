Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

MNC University Gelar Forum Pelajar SDGs Batch 3, Cetak Generasi Muda Peduli Lingkungan

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |15:45 WIB
MNC University Gelar Forum Pelajar SDGs Batch 3, Cetak Generasi Muda Peduli Lingkungan (Foto: Okezone)
JAKARTA – Komitmen MNC University dalam mendukung pemberdayaan serta pengembangan kapasitas generasi muda kembali diwujudkan melalui penyelenggaraan Forum Pelajar SDGs Batch 3 yang digelar di Auditorium MNC University, Jakarta Barat, Sabtu (31/1/2026). Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk nyata kontribusi perguruan tinggi dalam menanamkan kesadaran akan isu pembangunan berkelanjutan sejak usia sekolah.

Acara tersebut merupakan hasil kolaborasi antara MNC University dan Forum Maju Bersama OSIS (MBO). Forum ini dirancang sebagai ruang edukatif dan partisipatif bagi pelajar tingkat SMP hingga SMA sederajat dari berbagai daerah di Indonesia. Tujuannya tidak hanya meningkatkan pemahaman mengenai Sustainable Development Goals (SDGs), tetapi juga mendorong pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kepemimpinan, serta aksi nyata dalam menjawab tantangan global, khususnya di bidang lingkungan.

Kepala Program Studi Manajemen MNC University, Muhammad Reza Oktavian Nur, menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi tumbuhnya aktivis muda yang peduli terhadap masa depan bangsa. Menurutnya, generasi muda adalah aktor utama yang kelak akan memimpin Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

“MNC University sebagai pembina MBO memberikan ruang dan fasilitas bagi anak-anak muda untuk beraktivitas secara positif. Kita percaya bahwa Indonesia Emas 2045 nanti akan dipimpin oleh generasi mereka, sehingga sejak sekarang perlu dipersiapkan dengan baik,” ujar Reza.

Ia menambahkan bahwa keterlibatan MNC University dalam Forum Pelajar SDGs bukanlah hal baru. Kampus ini telah terlibat sejak awal terbentuknya forum tersebut sebagai wujud konsistensi dalam mendukung gerakan kepemudaan berskala nasional. Dukungan yang diberikan tidak hanya sebatas fasilitas, tetapi juga pendampingan akademik dan penguatan nilai-nilai kepemimpinan.

Halaman:
1 2 3
