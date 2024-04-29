Tingkatkan Daya Saing Global, Atdikbud Fasilitasi Mahasiswa Unesa Magang di Sekolah Australia

JAKARTA - Guna memberikan pengalaman internasional, Universitas Negeri Surabaya (Unesa) mengirim mahasiswanya untuk melakukan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Australia.

Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Canbera telah memfasilitasi sebanyak 6 orang mahasiswa dari berbagai program studi di Unesa untuk praktik mengajar di 5 sekolah Australia.

Hal tersebut disampaikan Atdikbud KBRI Canberra, Mukhamad Najib saat mengantar mahasiswa ke Burgmann Anglican School di Canberra pada Senin (29/4/2024).

Menurut Atdikbud Najib, kegiatan PPL di sekolah Australia akan berlangsung selama 3 bulan. Mereka akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga karena bisa belajar mengajar di sekolah dengan sistem pendidikan berstandar internasional.

Tentu pengalaman ini dapat menjadi modal yang berharga dalam meningkatkan daya saing global setelah mahasiswa lulus. Oleh karena itu Kantor Atdikbud KBRI Canberra sangat mendukung program ini dengan cara memfasilitasi mahasiswa yang ingin melakukan PPL di sekolah Australia.

“Sejak dua tahun lalu kami sangat serius membantu universitas di Indonesia yang hendak mengirim mahasiswanya ke Australia, baik untuk riset, melaksanakan capstone project, maupun melakukan praktik keterampilan mengajar. Kami memberikan peluang ini kepada berbagai universitas di Indonesia. Hal ini juga merupakan upaya kami dalam mensukseskan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Australia”, kata Najib dalam keterangannya.

Pada tahun 2024 ini ada lima universitas di Indonesia yang sudah dan akan mengirim mahasiswanya ke Australia untuk melakukan PPL Internasional, salah satunya Unesa.

Dalam hal ini, Atdikbud juga sudah berkomunikasi dengan sekolah-sekolah di Australia yang siap menerima mahasiswa yang akan praktik mengajar.

Pada umumnya sekolah yang didatangi cukup terbuka untuk menerima mahasiswa Indonesia. Karena program ini juga bagus bagi sekolah untuk mengenalkan Indonesia kepada para siswa.

Menurut dosen pendamping mahasiswa PPL dari Unesa, M Nurul Ashar, Unesa mendorong mahasiswa untuk berkegiatan di luar negeri di bawah payung program Unesa Global Mobility Award (UGMA) 2024.