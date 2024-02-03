Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Atdikbud RI Canberra Minta PPI Australia Terlibat untuk Internasionalisasi Bahasa Indonesia

Mieke Dearni Br Tarigan , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |18:09 WIB
Atdikbud RI Canberra Minta PPI Australia Terlibat untuk Internasionalisasi Bahasa Indonesia
Atikbud KBRI Canberra Gelar Rapat Kordinasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) KBRI Canberra telah melaksanakan rapat koordinasi (rakor) awal tahun 2024 dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia Australia (PPIA) secara daring pada Sabtu (3/2/2024).

Seluruh pengurus PPIA dari tingkat pusat dan cabang hadir dalam pertemuan yang membahas rencana kerja tahun 2024 ini, seperti PPIA Victoria, PPIA Tasmania, PPIA-Australian Capital Territory, PPIA New South Wales, PPIA Western Australia, PPIA Queensland, dan PPIA South Australia.

Tujuan dari rakor ini adalah untuk mensinergikan program kerja tahun 2024 antara PPIA Pusat, Cabang, Ranting dengan program-program KBRI Canberra, khususnya dibidang pendidikan, riset, sosial dan budaya. Tema besar program kerja tahun 2024 adalah merayakan 75 tahun hubungan Indonesia Australia dengan penguatan kerjasama dibidang pendidikan, sosial budaya dan ekonomi.

Dalam arahannya Atdikbud menyampaikan jika saat ini terbuka momentum baru dalam internasionalisasi bahasa Indonesia di Australia. Setelah Bahasa Indonesia diterima sebagai bahasa resmi dalam persidangan UNESCO, maka tugas selanjutnya adalah mengajak sebanyak-banyaknya siswa Australia untuk belajar Bahasa Indonesia.

Dalam kaitan ini, Atdikbud mendorong PPIA pusat sampai ranting agar terlibat dalam internasionalisasi Bahasa Indonesia di Australia.

