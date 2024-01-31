Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Kampus MBZ College for Future Studies di UNU Yogyakarta Resmi Dibangun

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 31 Januari 2024 |15:11 WIB
Kampus MBZ College for Future Studies di UNU Yogyakarta Resmi Dibangun
Kampus MBZ College for Future Studies di UNU Yogyakarta Resmi Dibangun (Foto: UNU Yogyakarta)
A
A
A

JAKARTA - Peresmian peletakan batu pertama (groundbreaking ceremony) untuk pembangunan Kampus Mohamed Bin Zayed College for Future Studies (MBZ CFS) resmi dilakukan.

Ini merupakan kolaborasi penting antara Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta dan Mohamed Bin Zayed University for Humanities (MBZ UH), telah dilaksanakan di kampus UNU Yogyakarta pada hari ini, 31 Januari 2024, sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-101 Nahdlatul Ulama.

Peletakan batu pertama dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bersama dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, K.H. Yahya Cholil Staquf, dan Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab, Suhail Al Mazrouei.

Peresmian ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh terkemuka yang terkait dalam hal ini, yaitu Rektor MBZ UH Dr. Khalifa Mubarak Al Dhaheri; Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab Husin Bagis; Duta Besar UAE untuk Indonesia dan Duta BesarNon-Residen untuk Republik Demokratik Timor Leste dan ASEAN, Abdulla Salem Al Dhaheri; dan Rektor UNU Yogyakarta, Dr. Widya Priyahita Pudjibudojo.

Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Husin Bagis menekankan bahwa pendirian Kampus MBZ CFS ini merupakan wujud nyata dari kerjasama yang semakin erat antara Indonesia dan Uni Emirat Arab.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
UEA jokowi UNU Yogyakarta Kampus
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement