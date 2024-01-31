Kampus MBZ College for Future Studies di UNU Yogyakarta Resmi Dibangun

JAKARTA - Peresmian peletakan batu pertama (groundbreaking ceremony) untuk pembangunan Kampus Mohamed Bin Zayed College for Future Studies (MBZ CFS) resmi dilakukan.

Ini merupakan kolaborasi penting antara Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta dan Mohamed Bin Zayed University for Humanities (MBZ UH), telah dilaksanakan di kampus UNU Yogyakarta pada hari ini, 31 Januari 2024, sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-101 Nahdlatul Ulama.

Peletakan batu pertama dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo bersama dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, K.H. Yahya Cholil Staquf, dan Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab, Suhail Al Mazrouei.

Peresmian ini juga dihadiri oleh tokoh-tokoh terkemuka yang terkait dalam hal ini, yaitu Rektor MBZ UH Dr. Khalifa Mubarak Al Dhaheri; Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab Husin Bagis; Duta Besar UAE untuk Indonesia dan Duta BesarNon-Residen untuk Republik Demokratik Timor Leste dan ASEAN, Abdulla Salem Al Dhaheri; dan Rektor UNU Yogyakarta, Dr. Widya Priyahita Pudjibudojo.

Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Husin Bagis menekankan bahwa pendirian Kampus MBZ CFS ini merupakan wujud nyata dari kerjasama yang semakin erat antara Indonesia dan Uni Emirat Arab.