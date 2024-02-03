20 Kampus Terbaik di Indonesia versi Webometrics Januari 2024

Universitas Indonesia Jadi Terbaik di Indonesia (Foto: Okezone)

JAKARTA - 20 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terbaik di Indonesia versi Webometrics 2024. Lembaga pemeringkatan universitas, Webometrics mengeluarkan rangking PTN terbaik di Indonesia versi Februari 2024.

Pemeringkatan ini menggunakan indikator webometrik (semua misi) dan bibliometrik (misi penelitian).

Tentu pemeringkatan ini menjadi tolak ukur bagi calon mahasiswa yang ingin berkuliah di PTN terbaik di Indonesia.

Berikut ini 20 PTN terbaik di Indonesia versi Webometrics 2024 per Februari seperti dilansir dari laman Webometrics, Jakarta, Sabtu (3/2/2024).