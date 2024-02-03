Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

UI Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia versi Webometrics 2024, Peringkat 10 Besar Asean

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Sabtu, 03 Februari 2024 |16:53 WIB
UI Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia versi Webometrics 2024, Peringkat 10 Besar Asean
Universitas Indonesia Jadi Terbaik di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) dalam masa merayakan Dies Natalis ke-74, kado istimewa datang dari Webometrics Ranking of World Universities, yang menempatkan UI bercokol di posisi 1 di Indonesia atau Ranking 10 di Asia Tenggara.

Rektor UI, Prof. Ari Kuncoro mengatakan, prestasi UI di Webometrics menjadi bukti sinergitas warga UI karena seluruh hal yang ditampilkan di websitenya merupakan hasil dari kerja keras bersama.

“Pemeringkatan ini bukan sekadar menilai tampilan website, melainkan menilai setiap konten yang dipublikasikan, baik secara kuantitas dan kualitas, terutama yang memiliki relevansi akademis," katanya, Sabtu (3/2/2024).

Tahun lalu, UI memborong penghargaan internasional untuk publikasi ilmiah dan tahun ini bertekad meningkatkan posisi di level global. Menurut Amelita Lusia, Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik, UI adalah satu-satunya perguruan tinggi dari tanah air yang masuk Top 10 se-Asia Tenggara.

"UI memperbaiki peringkatnya, dari yang semula 561 pada Juli 2023 ke 537 di Januari 2024," ujar Amelita.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113624/20_ptn-FtJA_large.jpg
Daftar 20 PTN Dengan Kuota KIP Kuliah SNBP Terbanyak di 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/13/65/3113256/caroline-ZMKp_large.jpg
Riwayat Pendidikan Caroline Riady, Cucu Konglomerat Pernah Jadi Guru dan Dosen UPH
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113227/mendiktisaintek_satryo-Cle4_large.jpg
Kena Efisiensi Anggaran Rp14 Triliun, Mendikti Saintek: Itu Belum Termasuk Tukin Dosen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113191/mendiktisaintek_satryo-0trg_large.jpg
Mendikti Saintek Beri Sinyal Biaya Kuliah di PTN Naik Imbas Efisiensi Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/65/3113107/kampus-OBUt_large.jpg
Perguruan Tinggi Siap Cetak Mahasiswa Unggul untuk Industri BPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/07/65/3111739/kampus-0B6b_large.jpg
Mengulik Perbedaan SNPMB, SNBT, dan SNBP, Bagi Calon Maba
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement