UI Perguruan Tinggi Terbaik di Indonesia versi Webometrics 2024, Peringkat 10 Besar Asean

Universitas Indonesia Jadi Terbaik di Indonesia (Foto: Okezone)

JAKARTA - Universitas Indonesia (UI) dalam masa merayakan Dies Natalis ke-74, kado istimewa datang dari Webometrics Ranking of World Universities, yang menempatkan UI bercokol di posisi 1 di Indonesia atau Ranking 10 di Asia Tenggara.

Rektor UI, Prof. Ari Kuncoro mengatakan, prestasi UI di Webometrics menjadi bukti sinergitas warga UI karena seluruh hal yang ditampilkan di websitenya merupakan hasil dari kerja keras bersama.

“Pemeringkatan ini bukan sekadar menilai tampilan website, melainkan menilai setiap konten yang dipublikasikan, baik secara kuantitas dan kualitas, terutama yang memiliki relevansi akademis," katanya, Sabtu (3/2/2024).

Tahun lalu, UI memborong penghargaan internasional untuk publikasi ilmiah dan tahun ini bertekad meningkatkan posisi di level global. Menurut Amelita Lusia, Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik, UI adalah satu-satunya perguruan tinggi dari tanah air yang masuk Top 10 se-Asia Tenggara.

"UI memperbaiki peringkatnya, dari yang semula 561 pada Juli 2023 ke 537 di Januari 2024," ujar Amelita.