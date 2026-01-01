Daftar PTKIN Terbaik Science and Technology Index, UIN Jakarta Nomor Wahid

TANGERANG SELATAN - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan menutup tahun 2025 sebagai peringkat pertama Science and Technology Index (SINTA) pada klaster Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Berdasarkan data pada laman SINTA (https://sinta.kemdiktisaintek.go.id/) per Rabu malam–Kamis, 31 Desember 2025, UIN Jakarta mencatatkan skor 433.478 untuk SINTA Score 3 Yr dan skor 798.422 untuk SINTA Score Overall. Capaian ini dikontribusikan oleh 1.316 author dari 93 departemen/program studi.

“Alhamdulillah, menutup tahun 2025 sekaligus mengawali 2026, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berhasil meraih skor SINTA tertinggi pada klaster PTKIN,” ujar Rektor UIN Jakarta, Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D., usai memantau peringkat SINTA klaster PTKIN, Rabu malam (31/12/2025).

Dalam laman dan periode yang sama, ranking SINTA PTKIN secara berurutan ditempati UIN Jakarta di posisi pertama, disusul UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (405.342 SINTA Score 3 Yr dan 713.292 SINTA Score Overall), UIN Sunan Gunung Djati Bandung (228.944 SINTA Score 3 Yr dan 531.545 SINTA Score Overall), UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (149.549 SINTA Score 3 Yr dan 286.076 SINTA Score Overall), UIN Sunan Ampel (94.635 SINTA Score 3 Yr dan 201.288 SINTA Score Overall).

Rektor Asep Jahar mengapresiasi capaian tersebut sebagai hasil kerja kolektif sivitas akademika UIN Jakarta yang konsisten menjaga produktivitas penulisan dan publikasi karya ilmiah, meliputi artikel jurnal terindeks SINTA dan bereputasi internasional (termasuk Scopus), prosiding, paten, HKI, buku, dan luaran ilmiah lainnya. “Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh sivitas akademika UIN Jakarta atas dedikasi luar biasa ini,” imbuhnya.