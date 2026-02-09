Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home tryout utbk tokcer Sekolah Kampus test psikologi Edupedia Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Tren
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Travel
Muslim
Edukasi
Haji
Health
Techno
Otomotif
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME EDUKASI KAMPUS

Akademisi UIN Jakarta Raih Gelar Doktor, Bedah Potensi Zona Abu-Abu Perusahaan Plat Merah

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |20:37 WIB
Akademisi UIN Jakarta Raih Gelar Doktor, Bedah Potensi Zona Abu-Abu Perusahaan Plat Merah
Sidang Terbuka Promosi Doktor di UI
A
A
A

DEPOK — Akademisi dan peneliti hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Fathudin Kalimas, resmi meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor yang digelar di Balai Sidang Djokosoetono, FH UI, Senin (9/2/2026). 

Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara, tetapi juga mengajukan kritik konseptual dan institusional terhadap arah tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang semakin korporatif, khususnya pasca pembentukan Danantara.

Dalam disertasinya berjudul “Fungsi Publik BUMN Persero sebagai Rasionalitas Objek Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2010–2025”, Fathudin mengungkap paradoks mendasar dalam struktur BUMN Persero sebagai entitas hukum hibrida: di satu sisi tunduk pada logika korporasi yang menuntut efisiensi, profitabilitas, dan daya saing; di sisi lain, tetap mengemban mandat konstitusional untuk melayani kepentingan publik dan menjamin kemanfaatan umum.

Menurutnya, ketegangan antara dua rasionalitas tersebut semakin intensif dalam lanskap restrukturisasi BUMN nasional, terutama sejak hadirnya Danantara yang mempercepat orientasi korporatisasi dan konsolidasi kekuatan ekonomi negara dalam format yang lebih menyerupai entitas investasi korporasi modern.

“Pasca Danantara, arah pengelolaan BUMN semakin bergerak ke logika korporasi. Namun secara konstitusional, fungsi publik BUMN tidak pernah hilang. Problem krusial muncul ketika keputusan pejabat BUMN berdampak langsung pada hak-hak warga negara, tetapi mekanisme akuntabilitas publiknya tidak selalu jelas,” tegas Fathudin dalam sidang terbuka tersebut.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Disertasi UI uin jakarta
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/65/3195926//ui-uqmO_large.jpg
7 Jurusan Favorit di UI dan Cara Cek Daya Tampungnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/65/3192992//uin_jakarta-8P91_large.jpg
Daftar PTKIN Terbaik Science and Technology Index, UIN Jakarta Nomor Wahid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/65/3191660//uin_jakarta_inventarisir_aset_madrasah_pembangunan-RWik_large.JPG
Soal Madrasah Pembangunan, UIN Jakarta Bakal Buat Pilot Project
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/65/3188800//fp_ui-MkOL_large.jpg
Tim Pengabdian Masyarakat Psikologi UI Bekali Siswa SMPN 33 Depok Mengenai Cara Menggapai Cita-Cita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/65/3187886//uin_jakarta-CL4G_large.JPG
Rektor UIN Jakarta: Madrasah Pembangunan Harus Kembali ke Metode Ceria dan Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/338/3185634//vokasi_ui_gelar_kampung_main_di_bogor-QhrZ_large.jpg
Cara Vokasi UI Hidupkan Permainan Tradisional sebagai Warisan Budaya Lokal
Banner
Telusuri berita edukasi lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement