Tim Pengabdian Masyarakat Psikologi UI Bekali Siswa SMPN 33 Depok Mengenai Cara Menggapai Cita-Cita

JAKARTA - Tim Kelompok Riset Kesehatan Mental Komunitas (RoCMHI) dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia memberikan pelatihan kepada siswa-siswi SMP Negeri 33 Depok. Pelatihan ini didasari pada kurangnya akses terhadap informasi mengenai cara menggapai cita-cita ataupun karier pada siswa-siswi SMP di Depok.

Selain itu, ditemukan juga bahwa para siswa belum memiliki keterampilan untuk merencanakan masa depan mereka, seperti mencari informasi mengenai berbagai karier dan merencanakan karier yang ingin digapai.

Keadaan ini sangat disayangkan karena kedua hal tersebut berperan sangat penting dalam perjalanan menuju masa depan mereka.

Oleh karena itu, pada pelatihan ini, tim RoCMHI memiliki berupaya membantu siswa-siswa SMP di Depok untuk mengenali potensi diri agar mereka dapat merencanakan masa depan dengan lebih jelas.

Pelatihan dijalankan menggunakan metode penyampaian materi, diskusi kelompok, dan games yang relevan dengan topik yang dibawakan, yaitu mengenai konsep diri dan perencanaan karier.

“Ini adalah upaya yang dilakukan dari kampus (Fakultas Psikologi UI) untuk mencapai SDGs, lebih tepatnya SDGs poin 3 terkait kesehatan dan kesejahteraan serta poin 4 mengenai pendidikan yang berkualitas dengan cara pendekatan yang diberikan kepada siswa secara langsung,” ujar Sherly Saragih Turnip selaku ketua dari RoCMHI sekaligus psikolog yang membimbing kegiatan ini, seperti dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

Pelatihan ini melibatkan sekitar 268 siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 33 Depok. Siswa kelas 9 mendapatkan pelatihan tentang konsep diri dan perencanaan karier.