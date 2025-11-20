Daftar 6 PTN yang Buka Jalur Mandiri dan Bebas Uang Pangkal

JAKARTA – Berikut daftar enam Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang membuka jalur mandiri tanpa membebankan uang pangkal. Enam kampus tersebut adalah Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Sriwijaya (Unsri), Universitas Terbuka (UT), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), dan seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Kebijakan pembebasan uang pangkal di tiap kampus berbeda-beda. Ada yang berlaku untuk seluruh jalur mandiri, ada pula yang khusus untuk kategori tertentu, seperti mahasiswa dengan UKT rendah atau program tertentu. Berikut rinciannya:

1. Universitas Indonesia (UI)

UI tidak membebankan uang pangkal untuk jalur mandiri SIMAK UI. Mahasiswa hanya membayar UKT dan biaya pendaftaran.

Kebijakan bebas uang pangkal berlaku untuk mahasiswa sarjana dan diploma (kelas reguler) terutama pada UKT Golongan 1 dan 2.

2. Universitas Gadjah Mada (UGM)

UGM tidak mewajibkan pembayaran uang pangkal. Sebagai gantinya, ada skema Sumbangan Solidaritas Pendidikan Unggul (SSPU) yang bersifat sukarela.

Mahasiswa dengan UKT Pendidikan Unggul bersubsidi tidak diwajibkan membayar SSPU.

3. Universitas Sriwijaya (Unsri)

Mahasiswa yang diterima melalui jalur Ujian Saringan Masuk Bersama (USMB) hanya dikenakan UKT tanpa tambahan uang pangkal.

4. Universitas Terbuka (UT)