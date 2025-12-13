JAKARTA – Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 memberikan kesempatan bagi siswa SMA/SMK/MA, baik di dalam negeri maupun Sekolah Republik Indonesia (SRI) di luar negeri, yang memiliki prestasi unggul untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Melalui SNBP, PTN dapat menjaring calon mahasiswa baru berprestasi akademik dengan kuota minimum 20 persen, di mana biaya seleksi ditanggung oleh pemerintah.
Link Resmi SNBP 2026
Informasi resmi terkait pelaksanaan SNBP 2026 dapat diakses melalui laman berikut: https://snpmb.id/