Link Resmi dan Cara Cek Daya Tampung SNBP 2026

JAKARTA – Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2026 memberikan kesempatan bagi siswa SMA/SMK/MA, baik di dalam negeri maupun Sekolah Republik Indonesia (SRI) di luar negeri, yang memiliki prestasi unggul untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Melalui SNBP, PTN dapat menjaring calon mahasiswa baru berprestasi akademik dengan kuota minimum 20 persen, di mana biaya seleksi ditanggung oleh pemerintah.

Link Resmi SNBP 2026

Informasi resmi terkait pelaksanaan SNBP 2026 dapat diakses melalui laman berikut:

https://snpmb.id/

Jadwal SNBP 2026

Berikut rangkaian jadwal SNBP 2026:

Pengumuman Kuota Sekolah: 29 Desember 2025

Masa Sanggah: 29 Desember 2025 – 15 Januari 2026

Registrasi Akun SNPMB Sekolah: 5 – 26 Januari 2026

Pengisian PDSS oleh Sekolah: 5 Januari – 2 Februari 2026

Registrasi Akun SNPMB Siswa: 12 Januari – 18 Februari 2026

Pendaftaran SNBP: 3 – 18 Februari 2026

Pengumuman Hasil SNBP: 31 Maret 2026

Masa Unduh Kartu Peserta SNBP: 3 Februari – 30 April 2026

Cara Cek Daya Tampung SNBP 2026

Untuk mengetahui daya tampung SNBP 2026 di masing-masing PTN, ikuti langkah berikut:

Buka laman https://snpmb.id/

Pilih menu SNBP, lalu klik Daya Tampung

Daftar Perguruan Tinggi Negeri (PTN) akan ditampilkan

Gulir (scroll) ke bawah atau cari PTN yang kamu tuju untuk melihat daya tampung setiap program studi

(Kurniasih Miftakhul Jannah)